      четвъртък, 30.10.25
          Европа Политика

          Драматична развръзка: 2000 гласа определят победителя в Нидерландия

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След преброяването на 99% от гласовете на проведените в сряда предсрочни парламентарни избори в Нидерландия, либерално-центристката партия „Демокрация 66“ (D66) води с малко над 2000 гласа пред Партията на свободата (PVV) на Герт Вилдерс, съобщи обществената телевизия NOS.

          Според данните, D66 постига значителен успех в сравнение с изборите през 2023 г. — увеличава представителството си от 9 на 26 места, утроявайки резултата си. В същото време крайнодясната PVV губи 11 места, след като миналата година постигна рекорден за партията резултат.

          Левият алианс GL-PvdA губи 5 места и остава с 20 депутати, докато Народната партия за свобода и демокрация (VVD), на бившия премиер Марк Рюте, губи едно място. Консервативната „Християнско-демократическа призив“ (CDA) бележи подем и добавя 13 места.

          „Докато това не стане 100% ясно, D66 не може да поеме ръководството. Ще направим всичко по силите си, за да не се случи това,“ написа Герт Вилдерс в социалната мрежа X, намеквайки, че ще се бори докрай за възможност да формира кабинет.

          Повечето големи партии обаче изключват възможността за коалиция с Вилдерс, който по време на кампанията си направи серия от крайно десни и антиислямски изказвания. Той предложи да се спрат молбите за убежище, украинските мъже-бежанци да бъдат върнати в Украйна, както и да се прекрати помощта за развитие, за да бъдат пренасочени средствата към енергетиката и здравеопазването.

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Настоящите резултати дават шанс на либералите от D66 да съставят управляваща коалиция. Ако това се случи, техният лидер Роб Йетен, на 38 години, може да стане най-младият министър-председател в историята на Нидерландия.

          Партията D66 подкрепя продължаването на военната, финансовата и хуманитарната помощ за Украйна, както и по-тясно сътрудничество в рамките на Европейския съюз.

          Предсрочните избори се проведоха на 29 октомври, след като Герт Вилдерс напусна четирипартийната управляваща коалиция, недоволен от липсата на по-строги мерки срещу миграцията.

          - Реклама -

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия

