      четвъртък, 30.10.25
          Джей Ди Ванс: Ядреният арсенал на САЩ се нуждае от тестове, за да се гарантира правилното му функциониране

          Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че тестовете на ядрения арсенал на САЩ ще гарантират, че той действително „функционира правилно“, но не даде подробности за вида тестове, които президентът Доналд Тръмп е наредил, предаде АФП.

          „Важна част от националната сигурност на САЩ е да се гарантира, че ядреният арсенал, с който разполагаме, действително функционира правилно, и това е част от режима на тестване“, заяви Ванс пред репортери в Белия дом, когато беше попитан за публикацията на Тръмп в социалните медии относно разпореждането за ядрени тестове.

          Той добави, че изявлението на президента „говори само за себе си“.

          - Реклама -

