      четвъртък, 30.10.25
          Франция – Лига 1: ПСЖ се издъни срещу Лориен, а Олимпик Марсилия не успя да победи Анже

          Лион регистрира зрелищно 3:3 с новака Париж ФК, победи записаха Ница, Льо Авър, Мец, Монако и Страсбург

          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Шампионът ПСЖ продължава с колебливите си изяви в първенството на Франция. Хората на Луис Енрике стигнаха само до 2:2 при гостуването на Лориен. Един от основните преследвачи на „принцовете“ пък Олимпик Марсилия не успя да се възползва от това, правейки 2:2 с Анже у дома.

          Всички резултати от сряда вечер:

          Льо Авър – Брест 1:0

          Лориен – ПСЖ 1:1

          Мец – Ланс 2:0

          Ница – Лил 2:0

          Париж ФК – Лион 3:3

          Страсбург – Оксер 3:0

          Нант – Монако 3:5

          Марсилия – Анже 2:2

          Тулуза – Рен 2:2

