Франция – Лига 1: ПСЖ се издъни срещу Лориен, а Олимпик Марсилия не успя да победи Анже

Шампионът ПСЖ продължава с колебливите си изяви в първенството на Франция. Хората на Луис Енрике стигнаха само до 2:2 при гостуването на Лориен. Един от основните преследвачи на „принцовете“ пък Олимпик Марсилия не успя да се възползва от това, правейки 2:2 с Анже у дома.

Всички резултати от сряда вечер:

Льо Авър – Брест 1:0

Лориен – ПСЖ 1:1

Мец – Ланс 2:0

Ница – Лил 2:0

Париж ФК – Лион 3:3

Страсбург – Оксер 3:0

Нант – Монако 3:5

Марсилия – Анже 2:2

Тулуза – Рен 2:2