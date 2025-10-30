Франция – Лига 1: ПСЖ се издъни срещу Лориен, а Олимпик Марсилия не успя да победи Анже

Шампионът ПСЖ продължава с колебливите си изяви в първенството на Франция. Хората на Луис Енрике стигнаха само до 2:2 при гостуването на Лориен. Един от основните преследвачи на „принцовете“ пък Олимпик Марсилия не успя да се възползва от това, правейки 2:2 с Анже у дома.
Всички резултати от сряда вечер:
Льо Авър – Брест 1:0
Лориен – ПСЖ 1:1
Мец – Ланс 2:0
Ница – Лил 2:0
Париж ФК – Лион 3:3
Страсбург – Оксер 3:0
Нант – Монако 3:5
Марсилия – Анже 2:2
Тулуза – Рен 2:2
