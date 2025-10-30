Христо Расташки: Не може човек като Пеевски да бъде допускан до публични постове

„Не може човек като Пеевски да бъде допускан до публични постове.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Расташки обясни, че от ПП МЕЧ с две ръце са щели да подкрепят предложението на „Възраждане“ за това хора, които са санкционирани по „Магнитски“, да не могат да заемат публични постове. В същото време гостът обясни, че предложенията на неговата формация не се разглеждат в Народното събрание.

Депутатът от ПП МЕЧ коментира темата за бързите кредити. Той заяви, че Комисията за защита на потребителите трябва да вземе отношение по многобройните случаи, в които хората стават жертва на тези кредити.