Христо Расташки: Не може човек като Пеевски да бъде допускан до публични постове

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Расташки обясни, че от ПП МЕЧ с две ръце са щели да подкрепят предложението на „Възраждане“ за това хора, които са санкционирани по „Магнитски“, да не могат да заемат публични постове. В същото време гостът обясни, че предложенията на неговата формация не се разглеждат в Народното събрание.
Депутатът от ПП МЕЧ коментира темата за бързите кредити. Той заяви, че Комисията за защита на потребителите трябва да вземе отношение по многобройните случаи, в които хората стават жертва на тези кредити.
