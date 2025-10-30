Яник Синер надигра белгиец за старт Мастърса в Париж

Яник Синер потегли успешно на Мастърс турнира във френската столица Париж. Вторият в схемата италианец победи категорично Зизу Бергс от Белгия с 6-4, 6-2 за близо час и половина игра.
Синер, който се намира в топ форма в края на сезона, продължава да гони първото място и е още по-мотивиран да го постигне след изненадващото поражение на Алкарас от Камерън Нори в първи кръг. Срещу Бергс роденият в Южен Тирол тенисист направи общо три пробива, като не даде нито една възможност на съперника да направи брейк.
В осминафиналите Синер ще играе с Франсиско Серундоло от Аржентина, а при успех над южноамериканеца ще се изправи срещу Бен Шелтън или Андрей Рубльов в последните осем.
Карен Хачанов междувременно си гарантира сблъсък с Алекс де Минор, след като елиминира шампиона от Базел Жоао Фонсека в три части. Де Минор пък се справи трудно с канадеца Габриел Диало. Лоренцо Сонего от своя страна отстрани сънародника си и седми поставен Лоренцо Музети и в 1/8-финалите ще се изправи срещу Даниил Медведев, който се класира за тази фаза без игра след отказването на Григор Димитров.
