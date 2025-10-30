Ювентус вече има нов наставник

Преди броени минути стана ясно, че италианският гранд Ювентус официално има нов треньор. Начело на „бианконерите“ застана Лучано Спалети. Договорът на наставника ще бъде до 30 юни 2026 година.

Спалети прекара невероятен период в Удинезе в началото на настоящия век, осигурявайки три поредни класирания за европейски клубни турнири. През сезон 2004/05 Лучано извежда клуба от Фриули до първото им в историята класиране за Шампионската лига. Малко по-късно италианецът отива в Рома за следващите четири сезона. В Рим той печели две Купи и една Суперкупа на Италия.

От 2009 до 2014 г. Спалети ръководи руския Зенит Санкт Петербург, където печели две шампионски титли, една национална купа и местната Суперкупа. В последствие се завръща на Ботуша, за да поеме последователно Рома и Интер.

След като спечели титлата в Серия А в края на сезон 2022/23 с Наполи, тосканският треньор за кратко беше начело на националния отбор на адзурите до юни тази година.

Припомняме, че до роката в Ювентус се стигна след кошмарните резултати напоследък и освобождаването на Игор Тудор.