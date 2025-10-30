НА ЖИВО
      четвъртък, 30.10.25
          Къде ще е натоварено движението по АМ „Тракия“ тази седмица

          Дамяна Караджова
          Шофьорите, които пътуват към морето, трябва да се въоръжат с търпение — ремонтите по АМ „Тракия“ продължават и ще създават временни неудобства в още два участъка от магистралата.

          В момента в платното за Бургас се работи усилено в областите Стара Загора и Сливен, като движението преминава двупосочно в платното за София.

          В Стара Загора ремонтите обхващат 10-километров участък между 208-и и 218-и км, а в област Сливен11 км от 262-и до 273-и км. В засегнатите зони е разрешено движение в аварийната лента, но водачите трябва да се движат с повишено внимание.

          При благоприятни метеорологични условия се очаква строително-монтажните дейности в Старозагорския участък да приключат до края на октомври, а в сливенския – до края на ноември.

          От пътната агенция призовават шофьорите да спазват ограниченията и указанията на пътните знаци, за да се избегнат инциденти и допълнителни задръствания.

