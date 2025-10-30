НА ЖИВО
          Как Китай подпомага руската армия

          Снимка: istockphoto
          Нови доказателства разкриват веригата от доставки, която подпомага производителите на дронове в Москва, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“

          Докато президентът Доналд Тръмп се среща с китайския президент Си Дзинпин е полезно да припомним, че г-н Си продължава да атакува американските интереси по целия свят. Последните доказателства за това се съдържат в нови доклади за помощта на Китай за военната кампания на Русия срещу Украйна.

          Министърът на външните работи Ван И заяви това лято, че Китай не предоставя смъртоносни оръжия на Москва. Но непублични доклади, изготвени за Държавния департамент на САЩ и европейските правителства, поставят под съмнение отричанията на Пекин, като проследяват паричните потоци и веригата на доставки от китайски производители до руски производители на дронове.

          Докладите, които разгледахме, са написани от Центъра за реформи в отбраната, мозъчен тръст със седалище в Киев, чиито служители са работили преди това за украинското разузнаване и Министерството на отбраната. Те се основават на митнически данни, корпоративни записи и непублична военна и разузнавателна информация.

          Един от докладите разглежда т.нар. FPV дронове, които Русия използва за атакуване на украински войски и цивилни близо до фронтовата линия. Миналата година Русия е внесла над 3,3 милиона двигателя от китайската компания Shenzhen Kiosk Electronic Co, която вероятно ги доставя от други китайски производители, се посочва в доклада.

          Тези двигатели могат да имат невоенни приложения, като например в перални машини, помпи или електрически скутери. Но докладът посочва, че „крайният получател“ е Rustakt LLC – компания със седалище в Москва, идентифицирана от украинското разузнаване като производител на дронове. През декември 2024 г. Европейският съюз наложи санкции на Rustakt за подкрепата й на руската армия.

          Докладът установява, че между юли 2023 г. и февруари 2025 г. Rustakt е внесъл различни китайски продукти на стойност близо 294 милиона долара, включително електрически двигатели на стойност над 83 милиона долара. Тази търговия е продължила и след налагането на санкциите от ЕС. „Мащабът и структурата на доставките“, които компанията внася, „показват, че Rustakt е не само производител, но и логистичен център“ за други руски производители на дронове, се посочва в доклада.

          Русия също увеличава производството на дронове с голям обсег за мащабни атаки срещу украински градове. Китай се е превърнал в „основен външен доставчик“, предоставящ „критични компоненти като двигатели и навигационни системи“ за тези дронове от типа „Шахед“, се посочва в доклада.

          През февруари 2024 г. САЩ наложиха санкции на няколко предприятия, които формират мрежата Алабуга, която произвежда дронове с голям обсег в руски завод, построен с иранска помощ. Въпреки това докладът установява, че между юни и август 2024 г. китайска компания е изнесла над 685 500 части за двигатели на Drake LLC, една от руските компании, на която са наложени санкции от САЩ. 

          Украйна също така е идентифицирала руската компания Morgan LLC, която не е подложена на санкции от САЩ, като доставчик на компоненти за дронове с голям обсег за завода в Алабуга. От 2024 г. Morgan е внесла стоки от Китай на стойност близо 5 милиона долара, се посочва в доклада. Това включва 7800 броя литиево-полимерни батерии, „посочени в документите като продукти за нуждите на „специална военна операция“ (както Руската федерация нарича войната, разпалена в Украйна)“, отбелязва докладът.

          В тези доклади има десетки подобни примери. Те подкрепят аргументите за налагане на вторични санкции върху китайски предприятия, които подпомагат руския империализъм.

