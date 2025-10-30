НА ЖИВО
      четвъртък, 30.10.25
          Какво се случи в поредния кръг от сезона на НБА?

          Победи записаха ЛА Лейкърс, Мемфис, Портланд, Денвър, Далас, Чикаго, Атланта, Орландо, Бостън и Хюстън

          Снимка: https://www.designrush.com/best-designs/logo/nba-logo-design
          В първите часове на четвъртък се изиграха десет мача от НБА. Най-резултатният от тях противопостави тимовете на Юта и Портланд, а крайния резултат бе 134:136 точки. Играещият без големите си звезди Лука Дончич и Леброн Джеймс ЛА Лейкърс бе на път да допусне голям обрат в края срещу Минесота. В крайна сметка „езерняците“ спечелиха със 115:116.

          Всички резултати:

          Торонто – Хюстън 121:139

          Минесота ЛА Лейкърс 115:116

          Юта – Портланд 134:136

          Финикс – Мемфис 113:1114

          Денвър – Ню Орлиънс 122:88

          Далас – Индиана 107:105

          Чикаго – Сакраменто 126:113

          Бруклин – Атланта 112:117

          Детройт – Орландо 135:116

          Бостън – Кливланд 125:105

