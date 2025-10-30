Какво се случи в поредния кръг от сезона на НБА?

Победи записаха ЛА Лейкърс, Мемфис, Портланд, Денвър, Далас, Чикаго, Атланта, Орландо, Бостън и Хюстън
В първите часове на четвъртък се изиграха десет мача от НБА. Най-резултатният от тях противопостави тимовете на Юта и Портланд, а крайния резултат бе 134:136 точки. Играещият без големите си звезди Лука Дончич и Леброн Джеймс ЛА Лейкърс бе на път да допусне голям обрат в края срещу Минесота. В крайна сметка „езерняците“ спечелиха със 115:116.
Всички резултати:
Торонто – Хюстън 121:139
Минесота ЛА Лейкърс 115:116
Юта – Портланд 134:136
Финикс – Мемфис 113:1114
Денвър – Ню Орлиънс 122:88
Далас – Индиана 107:105
Чикаго – Сакраменто 126:113
Бруклин – Атланта 112:117
Детройт – Орландо 135:116
Бостън – Кливланд 125:105
