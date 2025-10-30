Какво се случи в поредния кръг от сезона на НБА?

В първите часове на четвъртък се изиграха десет мача от НБА. Най-резултатният от тях противопостави тимовете на Юта и Портланд, а крайния резултат бе 134:136 точки. Играещият без големите си звезди Лука Дончич и Леброн Джеймс ЛА Лейкърс бе на път да допусне голям обрат в края срещу Минесота. В крайна сметка „езерняците“ спечелиха със 115:116.

Всички резултати:

Торонто – Хюстън 121:139

Минесота ЛА Лейкърс 115:116

Юта – Портланд 134:136

Финикс – Мемфис 113:1114

Денвър – Ню Орлиънс 122:88

Далас – Индиана 107:105

Чикаго – Сакраменто 126:113

Бруклин – Атланта 112:117

Детройт – Орландо 135:116

Бостън – Кливланд 125:105