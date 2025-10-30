Карабао Къп – Фаворитите продължават напред, а резервите на Ливърпул допуснаха разгром

В сряда вечер се изиграха последните осминафинали от турнира Карабао Къп. Място сред най-добрите осем тима си осигуриха Арсенал, Челси, Манчестър Сити, Нюкясъл и Кристъл Палас.

Лидерите във временното класиране на Висшата лига надиграха Брайтън у дома с 2:0. Победните попадения отбелязаха Нуанери и Сака. Началото на срещата премина с няколко изгодни положения за „чайките“, но след това „топчиите“ показаха своята класа и не оставиха шансове на опонента си.

По същото време Нюкясъл спечели у дома срещу Тотнъм в предварително очакваната за най-равностойна среща. Крайният резултат бе 2:0. Головете бяха дело на Фабиан Шер и Ник Волтемаде.

Ливърпул продължи трагичното си представяне от последните няколко седмици. Изцяло резервният състав на мърсисайдци допусна класическа загуба на Анфилд от Кристъл Палас. За лондончани на два пъти точен беше Исмаила Сар, а точката на спора сложи Йереми Пино.

Изненада бе на път да стане в двубоя на Манчестър Сити, където домакините от Суонзи успяха да поведат чрез Франко. След това обаче хората на Пеп Гуардиола вкараха три безответни гола чрез Доку, Мармуш и Шерки и продължиха към четвъртфиналите.

В последната среща за вечерта Челси и Уулвърхямптън сътвориха истинско шоу и завършиха 3:4. Головете за домакините реализираха Арокодаре и Волф на два пъти, а за възпитаниците на Енцо Мареска успяха да се разпишат Андре Сантос, Тайрик Джордж, Естевао и Джейми Гитънс.

Малко след края на срещите се изтегли жребия за четвъртфиналната фаза. Големите отбори се разминаха при тегленето и така се получиха следните двойки:

Арсенал – Кристъл Палас

Манчестър Сити – Брентфорд

Нюкясъл – Фулъм

Кардиф Сити – Челси