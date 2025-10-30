НА ЖИВО
          Кметът на район „Изгрев" РАЗКРИ: Школата на Бачев ползва помещение незаконно!

          Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал „Изток“, заяви кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев в ефира на „Тази сутрин“ по bTV. Проверката е извършена от общинската администрация след скандала около актьора Росен Белов, преподавател в школата, който бе задържан заедно с още трима души по обвинение за незаконно лишаване от свобода и принуда на 20-годишен младеж.

          „Като кмет и баща на три деца, нямаше как да не предприема действия. Направихме проверка и се установиха две неща. Първо – по отношение на децата всичко е наред, няма нерегламентирани действия. Второ – административно школата се помещава незаконно в читалището,“ обясни Георгиев.

          Той уточни, че школата се намира в сградата от около 10 години, а договорът за съвместна дейност между Мариан Бачев и бившия председател на настоятелството проф. Искра Аресенова е подписан без решение на настоятелството, каквото се изисква по закон.

          „Попитахме официално дали има протокол от заседание на настоятелството, с което се упълномощава председателят да подпише такъв договор. Отговорът беше, че няма,“ посочи Георгиев.

          Школата е плащала 100 лв. наем на месец за ползването на театралната зала с осветление, а през 2018 г. сумата е увеличена на 200 лв., отново без решение на настоятелството.

          „100 или 200 лв. в район ‘Изгрев’ е наемът на тротоарно право за мартеници. Всеки сам може да прецени дали това е нормално,“ каза кметът.

          Според него договорът трябва да бъде прекратен незабавно, а проверката е напълно законна и наложителна след публичния скандал.

          „Няма да се извинявам, че си върша работата. Не знам защо министърът трябва да се чувства обиден от проверка. Разговорът с неговия адвокат беше именно за това – да се извиня публично в тридневен срок. Няма за какво,“ заяви Георгиев.

          

