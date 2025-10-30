Кметът на район „Изгрев“ РАЗКРИ: Школата на Бачев ползва помещение незаконно!

Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал „Изток“, заяви кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев в ефира на „Тази сутрин“ по bTV. Проверката е извършена от общинската администрация след скандала около актьора Росен Белов, преподавател в школата, който бе задържан заедно с още трима души по обвинение за незаконно лишаване от свобода и принуда на 20-годишен младеж.
Той уточни, че школата се намира в сградата от около 10 години, а договорът за съвместна дейност между Мариан Бачев и бившия председател на настоятелството проф. Искра Аресенова е подписан без решение на настоятелството, каквото се изисква по закон.
Школата е плащала 100 лв. наем на месец за ползването на театралната зала с осветление, а през 2018 г. сумата е увеличена на 200 лв., отново без решение на настоятелството.
Според него договорът трябва да бъде прекратен незабавно, а проверката е напълно законна и наложителна след публичния скандал.
То всички държавни институции са незаконни, като започнем от дебелите братя
Оставка
Плаща колкото за Бог да прости.