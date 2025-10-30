НА ЖИВО
          Корнелия Нинова: Дългът на България се е увеличил на 100 милиарда лева

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Дългът на България се е увеличил на 100 милиарда лева и е пораснал за по-малко от година с 20%.“

          Това каза председателят на ПП „Непокорна България“ Корнелия Нинова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Нинова правителството се е уплашило от реакцията на хората и затова е решило да увеличи минималната работна заплата на 620 евро. Тя посочи, че най-тревожното е, че държавата взема все повече дългове.

          Председателят на ПП „Непокорна България“ изрази тревога относно това дали има изискуемото количество гориво за деветдесет дни, каквито са изискванията на закона.

          Гостенката заяви, че ако има предсрочни парламентарни избори формацията й ще участва. Тя обясни, че от срещите й с хора в страната е видяла, че те не живеят добре и искат някаква промяна.

