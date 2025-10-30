Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС бе избран за заместник-председател на 51-ото НС

Народното събрание избра депутата от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов за заместник-председател на 51-ия парламент. Предложението, направено от неговата парламентарна група, беше прието бързо и без разисквания в пленарната зала, с което се попълни ръководството на законодателния орган.

За това проф. Ангелов да заеме мястото до председателя на Народното събрание Рая Назарян, гласуваха положително 132 народни представители. „Против“ кандидатурата му се обявиха 51 депутати, а 11 се въздържаха.

С този избор се финализира съставът на председателския съвет на 51-ото Народно събрание, който отговаря за организацията на работата, графика на заседанията и координирането на законодателната дейност между парламентарните групи.

Кой е Костадин Ангелов?

Професор Костадин Ангелов е една от най-разпознаваемите фигури в редиците на ГЕРБ-СДС, известен на широката общественост предимно с ролята си на министър на здравеопазването. Той заемаше този пост в третото правителство на Бойко Борисов в периода 2020–2021 г., като управлението му съвпадна с най-тежките месеци от пандемията от COVID-19 в България.

Преди да влезе в изпълнителната власт, проф. Ангелов има дългогодишна кариера в сферата на здравеопазването. По професия е хирург. Дълги години е бил директор на една от най-големите болници в страната – УМБАЛ „Александровска“ в София, оглавявайки я от 2013 г. до назначаването му за министър през 2020 г.

Академичната му кариера също е значителна. Той е професор, като притежава магистърски степени по медицина, обществено здраве и здравен мениджмънт от Медицинския университет в София. В допълнение, през 2015 г. завършва и магистратура по финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

В последните години Костадин Ангелов е постоянен представител в законодателната власт, като е избиран за народен представител в няколко поредни състава на Народното събрание. В парламента той традиционно е ключова фигура по темите, свързани със здравеопазването, и често е оглавявал или е бил активен член на ресорната парламентарна комисия.

Изборът на заместник-председатели е стандартна процедура след конституирането на нов парламент и избора на негов председател. Той следва сложния и продължителен процес по избор на Рая Назарян за председател на 51-ото Народно събрание, който отне няколко дни и различни гласувания.

Междувременно, според информация на БГНЕС, в сряда е бил оповестен анекс към коалиционно споразумение за управление. Според данните, цитирани от агенцията, в документа се предвиждало председателството на парламента да се осъществява на ротационен принцип за период от по 10 месеца. Този детайл идва на фона на общите разговори за формирането на управленска конфигурация в новия, силно фрагментиран парламент.

С избора на проф. Ангелов, ръководството на 51-ото Народно събрание вече е напълно окомплектовано и се очаква да пристъпи към същинската си законодателна дейност.