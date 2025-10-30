Козмин Моци: Не знам кой ще бъде следващият треньор на Лудогорец

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци коментира ситуацията около треньорската смяна и трудната победа над Черноморец с 3:2 за Купата на България.

„В момента господин Живондов ще води отбора. Все още има преговори с господин Руи Мота и неговия щаб за прекратяване на договора,“ обясни Моци.

„Не можем да кажем кога ще има нов треньор – това няма как да стане от днес за утре. Ще трябва малко време. Засега няма планирани други рокади в клуба, но ще видим как ще се развият нещата.“

Моци не пропусна да похвали и съперника: „Черноморец игра сърцато и заслужава поздравления. Ние трябваше да избегнем продължения, защото ни предстоят три много тежки мача – с Черно море, Ференцварош и Арда. Най-важното днес беше да спечелим и да покажем характер“