Купа на България: Жребият за осминафиналите ще се тегли на 5 ноември

Българската професионална футболна лига информира футболната общественост, че на 5 ноември (сряда) от 11:30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база „Бояна“ ще бъде теглен жребият за втори кръг финална фаза (1/8-финали) на SESAME Купа България.

В този етап участват 16 отбора, които са придобили право за участие след първи кръг (1/16-финал) в турнира.

Жребият е пълен, всички 16 отбора попадат в една урна, като ще се определят 8 двойки. Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември.