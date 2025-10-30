Купа на Германия – Байерн Мюнхен прегази пореден съперник

В сряда вечер се изиграха последните срещи от кръга за Купата на Германия. Шампионът на страната и фаворит за поредна титла Байерн Мюнхен нямаше никакви проблеми, надделявайки над домакина Кьолн с 1:4. Победа успя да постигне и Щутгарт, който победи Майнц с 2:0.
- Реклама -
Всички резултати:
Илертисен – Магдебург 0:3
Кьолн – Байерн Мюнхен 1:4
Майнц – Щутгарт 0:2
Фортуна Дюселдорф – Фрайбург 1:3
Унион Берлин – Арминия Билефелд 2:1 (след продължения)
Падерборн – Байер Леверкузен 2:4 (след продължения)
Дармщад – Шалке 4:0
Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн 0:1
В сряда вечер се изиграха последните срещи от кръга за Купата на Германия. Шампионът на страната и фаворит за поредна титла Байерн Мюнхен нямаше никакви проблеми, надделявайки над домакина Кьолн с 1:4. Победа успя да постигне и Щутгарт, който победи Майнц с 2:0.
- Реклама -
Всички резултати:
Илертисен – Магдебург 0:3
Кьолн – Байерн Мюнхен 1:4
Майнц – Щутгарт 0:2
Фортуна Дюселдорф – Фрайбург 1:3
Унион Берлин – Арминия Билефелд 2:1 (след продължения)
Падерборн – Байер Леверкузен 2:4 (след продължения)
Дармщад – Шалке 4:0
Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн 0:1