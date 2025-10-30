НА ЖИВО
          Купа на Германия – Байерн Мюнхен прегази пореден съперник

          Победи постигнаха още Щутгарт, Байер Леверкузен, Фрайбург и Унион Берлин

          Снимка: БГНЕС
          В сряда вечер се изиграха последните срещи от кръга за Купата на Германия. Шампионът на страната и фаворит за поредна титла Байерн Мюнхен нямаше никакви проблеми, надделявайки над домакина Кьолн с 1:4. Победа успя да постигне и Щутгарт, който победи Майнц с 2:0.

          Всички резултати:

          Илертисен – Магдебург 0:3

          Кьолн – Байерн Мюнхен 1:4

          Майнц – Щутгарт 0:2

          Фортуна Дюселдорф – Фрайбург 1:3

          Унион Берлин – Арминия Билефелд 2:1 (след продължения)

          Падерборн – Байер Леверкузен 2:4 (след продължения)

          Дармщад – Шалке 4:0

          Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн 0:1

