Купа на Германия – Байерн Мюнхен прегази пореден съперник

В сряда вечер се изиграха последните срещи от кръга за Купата на Германия. Шампионът на страната и фаворит за поредна титла Байерн Мюнхен нямаше никакви проблеми, надделявайки над домакина Кьолн с 1:4. Победа успя да постигне и Щутгарт, който победи Майнц с 2:0.

Всички резултати:

Илертисен – Магдебург 0:3

Кьолн – Байерн Мюнхен 1:4

Майнц – Щутгарт 0:2

Фортуна Дюселдорф – Фрайбург 1:3

Унион Берлин – Арминия Билефелд 2:1 (след продължения)

Падерборн – Байер Леверкузен 2:4 (след продължения)

Дармщад – Шалке 4:0

Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн 0:1