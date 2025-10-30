НА ЖИВО
          Лудогорец бе на път да преживее още един срам, но се измъкна в края срещу Черноморец

          Срещата между шампионите на България и бургазлии завърши при резултат 2:3

          Снимка: www.facebook.com/pfcludogorets1945
          Лудогорец се наложи да прави обрат на 1/16-финалите за Купата на България. Разградчаните победиха при визитата на Черноморец Бургас с 3:2. Срещата се проведе в Несебър, а на трибуните беше и новият треньор на Ботев Пловдив – Димитър Димитров – Херо. 

          Битката в четвъртък беше предпоследна от тази фаза на турнира и започна повече от неочаквано – с гол на домакините още в 8-та минута. Тогава Христо Митев изведе Живко Петков по левия фланг и след комбинация между Димитър Костадинов и Георги Стайков – последният простреля вратата на Дамян Христов. 

          Резултатът беше изравнен в 19 минута, след като Симеон Шишков засече топката с глава след центриране от корнер. Преди това гол на Димитър Костадинов беше отменен заради засада. 

          Преди края на първата част и гол на Станислав Иванов беше отменен заради нередовна позиция, а Ерик Биле нацели напречната греда. 

          По всичко личеше, че Иван Йорданов ще донесе класирането за Лудогорец след попадението си при изминаването на час игра, но в крайна сметка това не беше достатъчно. Жозе Дараме изравни в добавено време, но две минути по-късно Ивайло Чочев оформи крайното 3:2. 

          Съставите:

          Черноморец: Тодоров, Стефанов, Митев, Сантос, Дараме, Добрев, Трайков, Аврамов, Стайков, Костадинов, Петков (к)

          Лудогорец: Христов, Андерсон, Сон, Вердон, Емерсон, Калоч, Биле, Нареси (к), Шишков, Йорданов, Иванов.

