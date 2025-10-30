„Люлин“ на ръба: жителите излизат на протест заради преливащите контейнери

Жителите на софийския квартал „Люлин“ излизат на протест заради продължаващата вече близо месец криза с боклука. Недоволните граждани планират да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“, докато институциите не предприемат реални действия.
Според хората ситуацията се влошава с всеки изминал ден заради липсата на редовно сметоизвозване. Купчините отпадъци край контейнерите вече се превръщат в здравословен и екологичен проблем за квартала.
До тази ситуация се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет отказа да подпише нов договор на необосновано висока цена.
Ради Миланов, един от организаторите на протеста, заяви, че обещанията, дадени от общината, не са били изпълнени
Жителите настояват за ясен график за почистване, нови договори с фирмите и прозрачност в процеса по сметосъбиране. Те предупреждават, че ако кризата не бъде овладяна, протестите ще продължат и ще обхванат и други части на столицата.
- Реклама -
