„Люлин“ на ръба: жителите излизат на протест заради преливащите контейнери

Жителите на софийския квартал „Люлин“ излизат на протест заради продължаващата вече близо месец криза с боклука. Недоволните граждани планират да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“, докато институциите не предприемат реални действия.

Според хората ситуацията се влошава с всеки изминал ден заради липсата на редовно сметоизвозване. Купчините отпадъци край контейнерите вече се превръщат в здравословен и екологичен проблем за квартала.

До тази ситуация се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет отказа да подпише нов договор на необосновано висока цена.

Ради Миланов, един от организаторите на протеста, заяви, че обещанията, дадени от общината, не са били изпълнени

„Чухме лъжи и оправдания. Кофите преливат, през нощта е имало акция по събиране на боклуците с камиони от други райони. Целта е малко преди протеста да се позачисти, да ни замажат очите, но това не е дългосрочно решение, а за една нощ. Не вярваме на кмета, затова ще се съберем на протест. Ще дойдат хора, които искат да живеят в един чист град. Онлайн групи, приближени на ПП, започнаха атаки“, коментира Миланов.

Жителите настояват за ясен график за почистване, нови договори с фирмите и прозрачност в процеса по сметосъбиране. Те предупреждават, че ако кризата не бъде овладяна, протестите ще продължат и ще обхванат и други части на столицата.