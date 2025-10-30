НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Мъж падна от Лобната скала на „Царевец“

          0
          100
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Инцидент с тежки последици е станал около обяд във Велико Търново40-годишен мъж е паднал от Лобната скала на крепостта „Царевец“ и е приет в тежко състояние в областната болница, съобщиха от спешните служби.

          - Реклама -

          По първоначална информация мъжът се е разхождал по историческия хълм, когато е изгубил равновесие и паднал в пропастта. Според очевидци той бил в нетрезво състояние и се приближил твърде близо до ръба, въпреки предупредителните табели в района.

          „Доближи се до скалата, залитна и просто полетя надолу“, разказват свидетели на инцидента.

          На мястото незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Наложило се е огнеборци да се спускат с въжета по стръмния склон, за да извадят пострадалия от труднодостъпната местност.

          Мъжът е бил приет по спешност в болницата с фрактури на двата крака, охлузвания и натъртвания по цялото тяло и лицето. По данни на медиците състоянието му е тежко, а предстои операция.

          Лобната скала се намира в северната част на крепостта „Царевец“ и е едно от най-опасните места за посетителите. Въпреки ясните предупредителни знаци, туристи често се доближават до ръба, за да направят екстремно селфи – неведнъж с риск за живота си.

          Мястото носи мрачна слава още от Средновековието, когато по заповед на цар Теодор Светослав оттам били хвърляни осъдените за предателство боляри и висши духовници. Историята помни и трагичната съдба на патриарх Йоаким III, хвърлен от Лобната скала като „враг на държавата“.

          Инцидент с тежки последици е станал около обяд във Велико Търново40-годишен мъж е паднал от Лобната скала на крепостта „Царевец“ и е приет в тежко състояние в областната болница, съобщиха от спешните служби.

          - Реклама -

          По първоначална информация мъжът се е разхождал по историческия хълм, когато е изгубил равновесие и паднал в пропастта. Според очевидци той бил в нетрезво състояние и се приближил твърде близо до ръба, въпреки предупредителните табели в района.

          „Доближи се до скалата, залитна и просто полетя надолу“, разказват свидетели на инцидента.

          На мястото незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Наложило се е огнеборци да се спускат с въжета по стръмния склон, за да извадят пострадалия от труднодостъпната местност.

          Мъжът е бил приет по спешност в болницата с фрактури на двата крака, охлузвания и натъртвания по цялото тяло и лицето. По данни на медиците състоянието му е тежко, а предстои операция.

          Лобната скала се намира в северната част на крепостта „Царевец“ и е едно от най-опасните места за посетителите. Въпреки ясните предупредителни знаци, туристи често се доближават до ръба, за да направят екстремно селфи – неведнъж с риск за живота си.

          Мястото носи мрачна слава още от Средновековието, когато по заповед на цар Теодор Светослав оттам били хвърляни осъдените за предателство боляри и висши духовници. Историята помни и трагичната съдба на патриарх Йоаким III, хвърлен от Лобната скала като „враг на държавата“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

          Златина Петкова -
          "Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата." Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Правосъдие

          Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес...
          Политика

          Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

          Златина Петкова -
          "Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно." Това каза народният представител от ПП "Възраждане" Златан Златанов, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions