Мъж падна от Лобната скала на „Царевец“

Инцидент с тежки последици е станал около обяд във Велико Търново – 40-годишен мъж е паднал от Лобната скала на крепостта „Царевец“ и е приет в тежко състояние в областната болница, съобщиха от спешните служби.

По първоначална информация мъжът се е разхождал по историческия хълм, когато е изгубил равновесие и паднал в пропастта. Според очевидци той бил в нетрезво състояние и се приближил твърде близо до ръба, въпреки предупредителните табели в района.

„Доближи се до скалата, залитна и просто полетя надолу“, разказват свидетели на инцидента.

На мястото незабавно са пристигнали екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Наложило се е огнеборци да се спускат с въжета по стръмния склон, за да извадят пострадалия от труднодостъпната местност.

Мъжът е бил приет по спешност в болницата с фрактури на двата крака, охлузвания и натъртвания по цялото тяло и лицето. По данни на медиците състоянието му е тежко, а предстои операция.

Лобната скала се намира в северната част на крепостта „Царевец“ и е едно от най-опасните места за посетителите. Въпреки ясните предупредителни знаци, туристи често се доближават до ръба, за да направят екстремно селфи – неведнъж с риск за живота си.

Мястото носи мрачна слава още от Средновековието, когато по заповед на цар Теодор Светослав оттам били хвърляни осъдените за предателство боляри и висши духовници. Историята помни и трагичната съдба на патриарх Йоаким III, хвърлен от Лобната скала като „враг на държавата“.