НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Младият Пазител на духа Андрей Димитров получава специален приз от „Вечните песни на България“ в чест на Деня на народните будители

          0
          31
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          В седмицата, когато България почита своите духовни светлини, предаването „Вечните песни на България“ посвети специално издание на младите хора, които с делата си доказват, че будителството продължава и днес.

          - Реклама -

          В центъра на епизода е Андрей Димитров – млад българин, който трогна цялата страна със своята благородна инициатива да постави фигури на деца край пешеходните пътеки в София, за да напомня на шофьорите да бъдат внимателни и отговорни на пътя.
          Тази негова кауза се превърна в символ на доброта, човечност и истинско гражданско будителство.

          За своя принос и вдъхновяващ пример, в чест на Деня на народните будители, екипът на предаването му връчи специалния приз „Пазител на духа“ – отличиe, което се присъжда на личности, съхраняващи и развиващи българския дух чрез доброта, инициативност и обществена отговорност.

          Водещият Владислав Славов посрещна в студиото и легендата на българската народна музика Янка Рупкина, която пристигна специално, за да поздрави Андрей за високото отличие.
          Заедно те изпълниха една от най-обичаните български песни в негова чест – момент, който превърна предаването в истински празник на песента, духа и приемствеността между поколенията.

          Не пропускайте този вдъхновяващ епизод на
          „Вечните песни на България“ – неделя, 2 ноември, от 20:00 ч. по ТВ Евроком.

          Будителството не е минало – то живее в младите пазители на духа на България.

          В седмицата, когато България почита своите духовни светлини, предаването „Вечните песни на България“ посвети специално издание на младите хора, които с делата си доказват, че будителството продължава и днес.

          - Реклама -

          В центъра на епизода е Андрей Димитров – млад българин, който трогна цялата страна със своята благородна инициатива да постави фигури на деца край пешеходните пътеки в София, за да напомня на шофьорите да бъдат внимателни и отговорни на пътя.
          Тази негова кауза се превърна в символ на доброта, човечност и истинско гражданско будителство.

          За своя принос и вдъхновяващ пример, в чест на Деня на народните будители, екипът на предаването му връчи специалния приз „Пазител на духа“ – отличиe, което се присъжда на личности, съхраняващи и развиващи българския дух чрез доброта, инициативност и обществена отговорност.

          Водещият Владислав Славов посрещна в студиото и легендата на българската народна музика Янка Рупкина, която пристигна специално, за да поздрави Андрей за високото отличие.
          Заедно те изпълниха една от най-обичаните български песни в негова чест – момент, който превърна предаването в истински празник на песента, духа и приемствеността между поколенията.

          Не пропускайте този вдъхновяващ епизод на
          „Вечните песни на България“ – неделя, 2 ноември, от 20:00 ч. по ТВ Евроком.

          Будителството не е минало – то живее в младите пазители на духа на България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

          Златина Петкова -
          "Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата." Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Правосъдие

          Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес...
          Политика

          Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

          Златина Петкова -
          "Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно." Това каза народният представител от ПП "Възраждане" Златан Златанов, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions