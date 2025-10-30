Младият Пазител на духа Андрей Димитров получава специален приз от „Вечните песни на България“ в чест на Деня на народните будители

В седмицата, когато България почита своите духовни светлини, предаването „Вечните песни на България“ посвети специално издание на младите хора, които с делата си доказват, че будителството продължава и днес.

В центъра на епизода е Андрей Димитров – млад българин, който трогна цялата страна със своята благородна инициатива да постави фигури на деца край пешеходните пътеки в София, за да напомня на шофьорите да бъдат внимателни и отговорни на пътя.

Тази негова кауза се превърна в символ на доброта, човечност и истинско гражданско будителство.

За своя принос и вдъхновяващ пример, в чест на Деня на народните будители, екипът на предаването му връчи специалния приз „Пазител на духа“ – отличиe, което се присъжда на личности, съхраняващи и развиващи българския дух чрез доброта, инициативност и обществена отговорност.

Водещият Владислав Славов посрещна в студиото и легендата на българската народна музика Янка Рупкина, която пристигна специално, за да поздрави Андрей за високото отличие.

Заедно те изпълниха една от най-обичаните български песни в негова чест – момент, който превърна предаването в истински празник на песента, духа и приемствеността между поколенията.

Не пропускайте този вдъхновяващ епизод на

„Вечните песни на България“ – неделя, 2 ноември, от 20:00 ч. по ТВ Евроком.

Будителството не е минало – то живее в младите пазители на духа на България.