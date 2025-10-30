НА ЖИВО
          Монако се оказа прекалено силен за Везенков и Олимпиакос

          Двубоят завърши при резултат 87:92 точки

          Снимка: БГНЕС
          Монако отново се оказа твърде сериозно препятствие пред Олимпиакос с Александър Везенков в състава. В повторение на полуфинала от миналия сезон в Евролигата гърците загубиха с 87:92, а срещата се игра пред погледа на Новак Джокович.

          Везенков не успя да спаси отбора си от трето поражение от началото на сезона. Родният национал завърши със 17 точки и 6 борби, под средните си показатели до момента (19.2 точки и 9.2 борби). С 23 пункта се отличи Тайлър Дорси, а Никола Милутинов реализира 14.

          За монегаските Майк Джеймс се отчете с дабъл-дабъл – 24 точки и 10 асистенции. 27 пункта отбеляза Алфа Диало.

          Двата отбора вече са с изравнен баланс от по 4 победи и 3 загуби, като в следващите си срещи Олимпиакос е домакин на лидера Апоел Тел Авив, а Монако посреща Панатинайкос

