НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          НОВ ОБРАТ: Коалиционният съвет върна размера на минималната заплата на 620 евро

          1
          348
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След заседание на Съвета за съвместно управление бяха обсъдени параметрите на трите ключови бюджета за 2026 г. — на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване и Държавния бюджет.

          „Има съгласие по основните параметри. Обединихме се около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите,“ заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

          - Реклама -

          Тя уточни, че бюджетите ще бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и вероятно ще бъдат внесени в парламента през следващата седмица.

          Финансовото министерство внася Бюджет 2026 до края на октомври (ВИДЕО) Финансовото министерство внася Бюджет 2026 до края на октомври (ВИДЕО)

          Основни параметри на бюджета за 2026 г.

          „Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро (1213 лева), което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда — тя трябва да бъде 50% от средната,“ поясни Сачева.

          Сред другите ключови мерки:

          • Майчинството за втората година ще се увеличи на 460 евро (900 лв.), което е почти 15% ръст спрямо настоящото ниво.
          • Майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, ще получават 75% от обезщетението, вместо сегашните 50%.
          • Общините ще получат 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.

          „Взехме под внимание всички мнения, коментари и виждания, които бяха изразени до момента. Повече параметри ще бъдат споделени следващата седмица, когато и ние в Народното събрание ще очакваме бюджета, за да го разгледаме в детайли и да преминем към неговото приемане,“ допълни Сачева.

          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          След заседание на Съвета за съвместно управление бяха обсъдени параметрите на трите ключови бюджета за 2026 г. — на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване и Държавния бюджет.

          „Има съгласие по основните параметри. Обединихме се около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите,“ заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

          - Реклама -

          Тя уточни, че бюджетите ще бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и вероятно ще бъдат внесени в парламента през следващата седмица.

          Финансовото министерство внася Бюджет 2026 до края на октомври (ВИДЕО) Финансовото министерство внася Бюджет 2026 до края на октомври (ВИДЕО)

          Основни параметри на бюджета за 2026 г.

          „Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро (1213 лева), което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда — тя трябва да бъде 50% от средната,“ поясни Сачева.

          Сред другите ключови мерки:

          • Майчинството за втората година ще се увеличи на 460 евро (900 лв.), което е почти 15% ръст спрямо настоящото ниво.
          • Майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, ще получават 75% от обезщетението, вместо сегашните 50%.
          • Общините ще получат 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.

          „Взехме под внимание всички мнения, коментари и виждания, които бяха изразени до момента. Повече параметри ще бъдат споделени следващата седмица, когато и ние в Народното събрание ще очакваме бюджета, за да го разгледаме в детайли и да преминем към неговото приемане,“ допълни Сачева.

          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата иска 2 до 4 години затвор за четиримата българи, нарисували графити по мемориала на Холокоста в Париж

          Владимир Висоцки -
          Днес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени...
          Политика

          Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

          Златина Петкова -
          "Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата." Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Правосъдие

          Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions