НОВ ОБРАТ: Коалиционният съвет върна размера на минималната заплата на 620 евро

След заседание на Съвета за съвместно управление бяха обсъдени параметрите на трите ключови бюджета за 2026 г. — на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване и Държавния бюджет.
Тя уточни, че бюджетите ще бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и вероятно ще бъдат внесени в парламента през следващата седмица.
Основни параметри на бюджета за 2026 г.
Сред другите ключови мерки:
- Майчинството за втората година ще се увеличи на 460 евро (900 лв.), което е почти 15% ръст спрямо настоящото ниво.
- Майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, ще получават 75% от обезщетението, вместо сегашните 50%.
- Общините ще получат 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.
