НОВ ОБРАТ: Коалиционният съвет върна размера на минималната заплата на 620 евро

След заседание на Съвета за съвместно управление бяха обсъдени параметрите на трите ключови бюджета за 2026 г. — на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване и Държавния бюджет.

„Има съгласие по основните параметри. Обединихме се около позицията, че това са единствените възможни бюджети, които намират изключително труден баланс между различните икономически виждания на експертите в нашите парламентарни групи, както и между очакванията на бизнеса, синдикатите, общините и гражданите," заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС.

Тя уточни, че бюджетите ще бъдат разгледани в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и вероятно ще бъдат внесени в парламента през следващата седмица.

Основни параметри на бюджета за 2026 г.

„Минималната работна заплата, която ще бъде предложена за разглеждане в НСТС, ще бъде 620 евро (1213 лева), което отразява действащото законодателство в Кодекса на труда — тя трябва да бъде 50% от средната,“ поясни Сачева.

Сред другите ключови мерки:

Майчинството за втората година ще се увеличи на 460 евро (900 лв.) , което е почти 15% ръст спрямо настоящото ниво.

ще се увеличи на , което е спрямо настоящото ниво. Майките, които се върнат на работа по време на втората година от майчинството, ще получават 75% от обезщетението , вместо сегашните 50% .

по време на втората година от майчинството, ще получават , вместо сегашните . Общините ще получат 980 милиона евро за капиталова и инвестиционна програма.