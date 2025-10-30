Нов скандал в културата: Известен режисьор отказа да бъде награден от министерството

По традиция в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за приноса им към българската култура и духовност с престижната награда „Златен век“.

Церемонията се състоя в галерия „Средец“, но беше белязана от бойкот от страна на режисьора Камен Калев, известен с филмите „Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“ и „Февруари“.

„Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни,“ заяви Калев в декларация, внесена в приемната на министерството веднага след церемонията.

Той подчерта, че решението му не е насочено лично срещу министъра на културата Мариан Бачев, нито е свързано с неговите последни публични скандали около театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“.

Изявление на министъра

По време на церемонията министър Мариан Бачев направи иронично, но позитивно изказване, като подчерта значението на културата и образованието:

„Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството, се крие пътят към изграждането на смислени хора. Те са облагодетелствани, защото имат сетивата за добавената стойност, която получават от културата,“ заяви министърът.

По-рано той коментира пред журналисти, че не е знаел за административни проблеми с помещението, използвано от театралната му школа в Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ в столичния квартал „Изгрев“.

Отличените творци

Сред 35-те наградени, които без протести приеха отличието, са:

Проф. Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей – Русе

– директор на Регионалния исторически музей – Русе Руси Чанев – актьор

– актьор Йорданка Христова – певица

Тримата получават най-високата степен „Огърлие“ на „Златен век“.

Награда „Златен век“ – звезда

Отличени са още:

арх. Стефан Стайнов, проф. Иван Дреников (пианист), Бойко Неделчев (балетен артист), Веселина Кацарова (оперна певица), Весела Люцканова Иванова (писател и публицист) и Здравка Евтимова (писателка).

Почетен знак „Печат на Цар Симеон Велики“ – златен

С това отличие са удостоени:

Кирил Вълчев (ген. директор на БТА), Владимир Краев, проф. д-р Марин Дамянов, Пантелей Цанков, Христина Арсенова-Андреева, Зелма Алмалех, Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, Неда Антонова и Карен Алексанян – основател на „Двора на кирилицата“ в Плиска.

Сребърен печат и грамота

Сред наградените с тази степен са:

Велислав Казаков, доц. д-р Невелина Попова, д-р Иван Ангелов, проф. Любомир Халачев и Христо Славов.

Тази награда бе предназначена и за Камен Калев, който обаче я отказа.

Плакети „Принос в развитие на културата“

Сред отличените с плакет са:

доц. д-р Христо Попов, Вероника Братанова-Димитрова, Весела Данчева-Богданова, Мария Пеева, ансамбъл „Китна Тракия“, проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, Венко Евтимов, Маргарита Петкова, доц. Петър Хаджинаков и Албена Фурнаджиева.