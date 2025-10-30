Нов скандал в културата: Известен режисьор отказа да бъде награден от министерството

По традиция в навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за приноса им към българската култура и духовност с престижната награда „Златен век“.
Церемонията се състоя в галерия „Средец“, но беше белязана от бойкот от страна на режисьора Камен Калев, известен с филмите „Източни пиеси“, „Островът“, „С лице надолу“ и „Февруари“.
Той подчерта, че решението му не е насочено лично срещу министъра на културата Мариан Бачев, нито е свързано с неговите последни публични скандали около театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“.
Изявление на министъра
По време на церемонията министър Мариан Бачев направи иронично, но позитивно изказване, като подчерта значението на културата и образованието:
По-рано той коментира пред журналисти, че не е знаел за административни проблеми с помещението, използвано от театралната му школа в Народно читалище „Николай Хайтов – 1936“ в столичния квартал „Изгрев“.
Отличените творци
Сред 35-те наградени, които без протести приеха отличието, са:
- Проф. Николай Ненов – директор на Регионалния исторически музей – Русе
- Руси Чанев – актьор
- Йорданка Христова – певица
Тримата получават най-високата степен „Огърлие“ на „Златен век“.
Награда „Златен век“ – звезда
Отличени са още:
арх. Стефан Стайнов, проф. Иван Дреников (пианист), Бойко Неделчев (балетен артист), Веселина Кацарова (оперна певица), Весела Люцканова Иванова (писател и публицист) и Здравка Евтимова (писателка).
Почетен знак „Печат на Цар Симеон Велики“ – златен
С това отличие са удостоени:
Кирил Вълчев (ген. директор на БТА), Владимир Краев, проф. д-р Марин Дамянов, Пантелей Цанков, Христина Арсенова-Андреева, Зелма Алмалех, Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, Неда Антонова и Карен Алексанян – основател на „Двора на кирилицата“ в Плиска.
Сребърен печат и грамота
Сред наградените с тази степен са:
Велислав Казаков, доц. д-р Невелина Попова, д-р Иван Ангелов, проф. Любомир Халачев и Христо Славов.
Тази награда бе предназначена и за Камен Калев, който обаче я отказа.
Плакети „Принос в развитие на културата“
Сред отличените с плакет са:
доц. д-р Христо Попов, Вероника Братанова-Димитрова, Весела Данчева-Богданова, Мария Пеева, ансамбъл „Китна Тракия“, проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, Венко Евтимов, Маргарита Петкова, доц. Петър Хаджинаков и Албена Фурнаджиева.
Моите комплименти !
Не е достойнство, а отклоняване на вниманието от хубавата церемония и празник на хората, посветили живота си на културата и България. Никой не спомена 90 годишните творци, чийто ден беше днес, които носят на плещите си българския дух. Но напълнихте пресата с черни новини за да заглушите светлината
Не е достойнство, а отклоняване на вниманието от хубавата церемония и празник на хората, посветили живота си на културата и България. Никой не спомена 90 годишните творци, чийто ден беше днес, които носят на плещите си българския дух. Но напълнихте пресата с черни новини за да заглушите светлината
Да проявиш достойнство не е скандал, евроком! Дръжте се сполучливо, ако можете…