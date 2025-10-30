НА ЖИВО
          Нова подробност за дербито Левски – ЦСКА

          Само 6 500 буферни места ще бъдат затворени на стадиона

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Само около 6 500 места ще останат затворени като буферни зони по време на голямото дерби между Левски и ЦСКА, което ще се играе на 8 ноември на националния стадион „Васил Левски“.

          Двата клуба съобщиха, че по изискване на полицията няма да бъдат достъпни само блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 – секторите, които оформят двете буферни „лъвчета“ между трибуните „А“ и „Г“, както и „Б“ и „В“.

          Феновете на Левски, който е символичен домакин на предстоящия сблъсък, ще бъдат разположени в секторите „А“ и „Б“. Привържениците на ЦСКА ще заемат местата си в секторите „В“ и „Г“.

          Решението за ограничен брой буферни места е изненадващо на фона на предишни дербита, при които зоните за сигурност бяха значително по-големи. Вероятно то е взето на база по-спокойната обстановка и липсата на сериозни инциденти между феновете в последните срещи между двата тима.

          Така на дербито ще могат да присъстват повече зрители, макар че разстоянието между двете агитки ще бъде по-малко от обичайното, което поставя на изпитание организацията по сигурността в деня на мача.

