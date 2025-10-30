Нова подробност за дербито Левски – ЦСКА

Само около 6 500 места ще останат затворени като буферни зони по време на голямото дерби между Левски и ЦСКА, което ще се играе на 8 ноември на националния стадион „Васил Левски“.

Двата клуба съобщиха, че по изискване на полицията няма да бъдат достъпни само блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 – секторите, които оформят двете буферни „лъвчета“ между трибуните „А“ и „Г“, както и „Б“ и „В“.

Феновете на Левски, който е символичен домакин на предстоящия сблъсък, ще бъдат разположени в секторите „А“ и „Б“. Привържениците на ЦСКА ще заемат местата си в секторите „В“ и „Г“.

Решението за ограничен брой буферни места е изненадващо на фона на предишни дербита, при които зоните за сигурност бяха значително по-големи. Вероятно то е взето на база по-спокойната обстановка и липсата на сериозни инциденти между феновете в последните срещи между двата тима.

Така на дербито ще могат да присъстват повече зрители, макар че разстоянието между двете агитки ще бъде по-малко от обичайното, което поставя на изпитание организацията по сигурността в деня на мача.