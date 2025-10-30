НС отхвърли ветото на Радев за ДАР

Депутатите от 51-ото Народно събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху последните промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

Законът беше повторно приет с 126 гласа „за“, 86 „против“ и без въздържали се.

С одобрените текстове правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАР се прехвърля от президента към Народното събрание.

Държавният глава върна закона за ново обсъждане, като посочи, че с промените се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на ръководителя на разузнавателната служба.

„Така се застрашава професионализмът и безпристрастността на стратегическа институция, чиято дейност изисква национално единство, а не партийно влияние,“ бе сред аргументите на президента.

Преди дни парламентът преодоля и ветото върху Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който аналогично се прехвърли правомощието за назначаване на председателя на ДАНС към Народното събрание.

Днес депутатите ще обсъдят повторно и върнатите от президента изменения в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС).