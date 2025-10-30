НА ЖИВО
      четвъртък, 30.10.25
          НС отхвърли ветото на Радев за ДАР

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Депутатите от 51-ото Народно събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху последните промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).

          Законът беше повторно приет с 126 гласа „за“, 86 „против“ и без въздържали се.

          С одобрените текстове правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАР се прехвърля от президента към Народното събрание.

          Държавният глава върна закона за ново обсъждане, като посочи, че с промените се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на ръководителя на разузнавателната служба.

          „Така се застрашава професионализмът и безпристрастността на стратегическа институция, чиято дейност изисква национално единство, а не партийно влияние,“ бе сред аргументите на президента.

          Отнеха правото на Радев да назначава шеф на ДАНС (ВИДЕО)

          Преди дни парламентът преодоля и ветото върху Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който аналогично се прехвърли правомощието за назначаване на председателя на ДАНС към Народното събрание.

          Днес депутатите ще обсъдят повторно и върнатите от президента изменения в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС).

          Отнеха правото на Радев да назначава шеф на ДАНС (ВИДЕО)

          Правосъдие

          Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

          Дамяна Караджова -
          Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“
          Общество

          Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

          Десислава Димитрова -
          Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на...
          Политика

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Дамяна Караджова -
          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски

          3 КОМЕНТАРА

          1. НС отхвърли ветото на Радев за ДАР!
            НЕ ЛЕГИТИМНИЯТ Парламент на Република България направи това! Така е за всичко, което той прави днес!!Измамата , продажността и корупцията намъкнали се в него унищожава живота на трудовите хора в Родината ни!!!Тя,България физически загива! Остават наемниците на англосаксите и предателите ни, които са готови като роботи директно и програмирано да ни и изтребват! Това ще последва с пълна сила , ако не ги спрем сега , а не утре! Православни Българи, Патриарх, Президент български, Утре ще бъде много късно!!!
            Българи, Парите никой не могат да спасят, а само костите ни/ви ще гният по между разпилените сребърници и леша на животните!!! Злото трябва да бъде спряно СЕГА!!!

          2. НС иска никой да не му пречи като взема вредни решения разпродава България и окрупнява мафията ли?

          3. Управляващата мафия трябва да си сложат техни хора! Спокойно да се краде и фалшифицира всичко! Да живее Булгаристан!

