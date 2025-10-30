НС отхвърли ветото на Радев за ДАР

Депутатите от 51-ото Народно събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев върху последните промени в Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР).
Законът беше повторно приет с 126 гласа „за“, 86 „против“ и без въздържали се.
С одобрените текстове правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАР се прехвърля от президента към Народното събрание.
Държавният глава върна закона за ново обсъждане, като посочи, че с промените се нарушава гаранцията за обективност, независимост и липса на политическо влияние при избора на ръководителя на разузнавателната служба.
Преди дни парламентът преодоля и ветото върху Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), с който аналогично се прехвърли правомощието за назначаване на председателя на ДАНС към Народното събрание.
Днес депутатите ще обсъдят повторно и върнатите от президента изменения в Закона за специалните разузнавателни средства (СРС).
НЕ ЛЕГИТИМНИЯТ Парламент на Република България направи това! Така е за всичко, което той прави днес!!Измамата , продажността и корупцията намъкнали се в него унищожава живота на трудовите хора в Родината ни!!!Тя,България физически загива! Остават наемниците на англосаксите и предателите ни, които са готови като роботи директно и програмирано да ни и изтребват! Това ще последва с пълна сила , ако не ги спрем сега , а не утре! Православни Българи, Патриарх, Президент български, Утре ще бъде много късно!!!
Българи, Парите никой не могат да спасят, а само костите ни/ви ще гният по между разпилените сребърници и леша на животните!!! Злото трябва да бъде спряно СЕГА!!!
НС иска никой да не му пречи като взема вредни решения разпродава България и окрупнява мафията ли?
Управляващата мафия трябва да си сложат техни хора! Спокойно да се краде и фалшифицира всичко! Да живее Булгаристан!