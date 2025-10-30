Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на десетилетия.

Действията се извършват след близо година съдебни битки, а на терен възникна напрежение между представители на районната администрация и досегашните ползватели на обекта.

Заместник-кметът на района Красимир Джамбазов посочи, че имотът е общинска частна собственост, а Върховният административен съд е потвърдил заповедта за предварително изземване, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

„Когато поех длъжността, получих сигнал за незаконно завзет имот в „Павлово“ – паркинг с площ от около два декара. На място няма никакви документи за собственост или договор за наем. Имотът се стопанисва незаконно повече от 30 години“, заяви Джамбазов, цитиран от bTV.

Той уточни, че няма нито една фирма с валиден договор за ползване, въпреки че на място са събирани такси за паркиране.

Кметът на района Зарко Клинков увери, че върху терена няма да се извършва строителство:

„Тук ще има само безплатно паркиране за гражданите. Ще облагородим пространството – сега е в лошо състояние, с ръждясали конструкции и мръсотия.“

Столичната община призова хората, които са плащали абонаменти за паркинга, да потърсят сумите си по съдебен ред.

Мъж, представил се като наемател от две години, оспори действията и показа съдебно решение, с което предишна заповед е била отменена, а общината е осъдена да плати разноски. Той обаче отказа да посочи кой е наемодателят, заявявайки, че това е „въпрос между фирми“.

От районната администрация контрираха, че цитираната съдебна заповед се отнася до отделен спор, свързан с будка на терена, а не със собствеността върху имота, която Върховният административен съд вече е потвърдил като общинска.

На въпрос дали ще възпрепятстват новия безплатен достъп до паркинга, представителите на досегашните ползватели заявиха, че ще се консултират с адвокат.

Общината ще премахне оградите и ще отвори терена за безплатно ползване. Район „Витоша“ ще предприеме облагородяване и подреждане на местата за паркиране, а спорът около събраните такси и абонаменти вероятно ще бъде решен в съда между гражданите и фирмите, стопанисвали терена.