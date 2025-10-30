Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на десетилетия.
Действията се извършват след близо година съдебни битки, а на терен възникна напрежение между представители на районната администрация и досегашните ползватели на обекта.
Заместник-кметът на района Красимир Джамбазов посочи, че имотът е общинска частна собственост, а Върховният административен съд е потвърдил заповедта за предварително изземване, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Той уточни, че няма нито една фирма с валиден договор за ползване, въпреки че на място са събирани такси за паркиране.
Кметът на района Зарко Клинков увери, че върху терена няма да се извършва строителство:
Столичната община призова хората, които са плащали абонаменти за паркинга, да потърсят сумите си по съдебен ред.
Мъж, представил се като наемател от две години, оспори действията и показа съдебно решение, с което предишна заповед е била отменена, а общината е осъдена да плати разноски. Той обаче отказа да посочи кой е наемодателят, заявявайки, че това е „въпрос между фирми“.
От районната администрация контрираха, че цитираната съдебна заповед се отнася до отделен спор, свързан с будка на терена, а не със собствеността върху имота, която Върховният административен съд вече е потвърдил като общинска.
На въпрос дали ще възпрепятстват новия безплатен достъп до паркинга, представителите на досегашните ползватели заявиха, че ще се консултират с адвокат.
Общината ще премахне оградите и ще отвори терена за безплатно ползване. Район „Витоша“ ще предприеме облагородяване и подреждане на местата за паркиране, а спорът около събраните такси и абонаменти вероятно ще бъде решен в съда между гражданите и фирмите, стопанисвали терена.