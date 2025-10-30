НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          От ЦСКА обявиха наследника на Радослав Златков

          През последния месец новият изпълнителен директор е изиграл решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в клуба в ролята си на консултант към ръководните структури

          0
          36
          Снимка: www.facebook.com/cskasofiaofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, съобщиха официално от пресслужбата на „червените“. Той наследява на поста подалия оставка Радослав Златков.

          - Реклама -

          43-годишният Вангелов е бивш състезател по борба, а впоследствие и член на УС на БФ Борба.

          Ръководният му опит във футбола е натрупан от периода като председател на УС на Ботев Враца между 2021-2025. През последния месец той е изиграл решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба.

          Ето какво написаха „армейците“:

          „Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

          Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия „Васил Левски“. Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба.

          Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

          През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

          ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб!“.

          Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА, съобщиха официално от пресслужбата на „червените“. Той наследява на поста подалия оставка Радослав Златков.

          - Реклама -

          43-годишният Вангелов е бивш състезател по борба, а впоследствие и член на УС на БФ Борба.

          Ръководният му опит във футбола е натрупан от периода като председател на УС на Ботев Враца между 2021-2025. През последния месец той е изиграл решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба.

          Ето какво написаха „армейците“:

          „Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

          Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия „Васил Левски“. Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба.

          Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

          През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

          ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб!“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Яник Синер надигра белгиец за старт Мастърса в Париж

          Николай Минчев -
          Яник Синер потегли успешно на Мастърс турнира във френската столица Париж. Вторият в схемата италианец победи категорично Зизу Бергс от Белгия с 6-4, 6-2...
          Футбол

          Драгомир Драганов ще свири дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев

          Николай Минчев -
          Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на дербито на Пловдив между Локомотив и Ботев тази събота, 1 ноември, от 14:45 часа на "Лаута". Това...
          Волейбол

          Алекс Николов не спира да преподава в Италия

          Николай Минчев -
          Българският национал Александър Николов и отборът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха първа победа за новия сезон в италианската Суперлига. Възпитаниците на Джампаоло Медей се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions