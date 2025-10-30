НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          „Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове?

          35
          766
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски представи пред медиите снимка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), заснета с мъж, когото той идентифицира като Мухарем с прякор Мухата. По думите му фотографията е направена в Пазарджик.

          - Реклама -

          Според Пеевски, снимката доказва, че по време на местните избори и при т.нар. граждански арест, извършен във връзка с предполагаема търговия с вот, става дума за „пърформанс“, организиран с политически цели.

          „Хората с автомобилите… всичко е било пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките. Лицето от групата на Ярата… И какво направиха в Пазарджик?! Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. А с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите,“ коментира Пеевски.

          „Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик „Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик

          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски представи пред медиите снимка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), заснета с мъж, когото той идентифицира като Мухарем с прякор Мухата. По думите му фотографията е направена в Пазарджик.

          - Реклама -

          Според Пеевски, снимката доказва, че по време на местните избори и при т.нар. граждански арест, извършен във връзка с предполагаема търговия с вот, става дума за „пърформанс“, организиран с политически цели.

          „Хората с автомобилите… всичко е било пърформанс, организиран от Пуделите и Пачките. Лицето от групата на Ярата… И какво направиха в Пазарджик?! Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората. А с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите,“ коментира Пеевски.

          „Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик „Да, България“ сигнализира за купуване на гласове на изборите в Пазарджик

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

          Дамяна Караджова -
          Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“
          Общество

          Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

          Десислава Димитрова -
          Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на...
          Политика

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Дамяна Караджова -
          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски

          35 КОМЕНТАРА

          1. Твоите пачки са в търбуха ти и в Дебелия задник , където ходиш все сърди от твоя Пърдялник !

          4. Това са циркаджийски глупости! докато тихомълком България се разпродава ликвидира вкарва в дългове

          6. Хора, Пеевски е най-ужасното зло за нас.
            И Бойко , и Киро, и Асен, и… цялата евроГейска пасмина са заплаха за България.
            Но този шопар е най, най, най страшното нещо, което можеше да ни се случи!
            Творение на сатаната

          12. Аз на свинята не вярвам ,така че да си размахва колкото си иска тези снимки …този човек унищожава една държава и нейния народ …

          16. Бойко Рашков си беше в Пазарджик, даваха интервю с него по телевизиите… Пеевски голямо откритие направил😅😅😅

          17. Виж бе прасе отвратително виж какво пише Тръмп веднага да бъдат махнати войските от източна Европа България е Румъния и така нататък и целия свят няма да има НАТО ще има чеченци и руснаци и после ще те предадат на българския народ с твоя приятел заедно на жълтите павета да прочетем присъдата и да бъде изпълнена сигурен съм че ще се скараме поне 5000 човека кой да изпълни присъдата на такава отвратителна свиня като тебе и оня от Банкя

          18. Не се напъвай, „шопар.“ .. никой не ти вярва и по бързо марш от България/лично мнение/

          20. Това ли измисли, бе!? Ако всичко е организирано от „пуделите и пачките“ защо твоят резултат скочи от „почти 0“ на първа сила в областта? 😂 Даже конституционният съд, върху който имаш влияние също, преди година каза, че партиите, които имат най-много надписани гласове в над 1000 проверени секции са герб и дпс! 🎯🗳️

            • Tanya Aleksova така ги изманипулираха „пуделите“, че дпс от почти 0 гласове, станаха първа сила. Явно е кой е пуделът и кой раздава пачките

            • Tanya Aleksova НА всички е ясно, “ пуделите „(пеевската измислица), са самите дерибеи от новото начало !

          26. От снимките личи, че с триста зора са хванати при здрависване, с обектив почти на земята – т.е. предварителна подготовка за компромат.

          27. Значи когато те уличат в престъпни действия е пърформанс и виновни са тези (пачки,пудели), които са получили информацията от така наречения „Мухата“ и са му благодарили за добре свършената работа.
            Хитро!!! Тръгвам на лов за пачки и пудели та дано и аз власт да добия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions