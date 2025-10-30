„Пърформанс“: Пеевски показа СНИМКА на Бойко Рашков в Пазарджик, купувани ли са гласове?

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски представи пред медиите снимка на бившия вътрешен министър Бойко Рашков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), заснета с мъж, когото той идентифицира като Мухарем с прякор Мухата. По думите му фотографията е направена в Пазарджик.

- Реклама -

Според Пеевски, снимката доказва, че по време на местните избори и при т.нар. граждански арест, извършен във връзка с предполагаема търговия с вот, става дума за „пърформанс“, организиран с политически цели.