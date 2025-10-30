НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Парламентът въведе ясни правила за избор на председател на ДАНС

          Снимка: БГНЕС
          Парламентът одобри процедурните правила, по които ще се издига, изслушва и избира председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Те определят условията и реда за номиниране на кандидата от Министерския съвет, изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и начина на гласуване в пленарна зала.
          Вносител е самата комисия.

          За“ гласуваха 125 народни представители от ГЕРБ-СДС, „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама независими депутати.
          Против“ се обявиха 71 депутати от ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

          Според новите правила предложението за председател на ДАНС се прави от Министерския съвет в писмена форма до вътрешната комисия на Народното събрание — в срок до седем дни след приемането на процедурните правила.
          Към него трябва да бъдат приложени:

          • писмено съгласие на кандидата;
          • заверено копие от диплома за висше образование;
          • документи, доказващи най-малко 12 години юридически или служебен стаж в системата за сигурност, от които поне 5 години на ръководна длъжност.

          Предложението и всички документи ще бъдат публикувани на сайта на парламента 14 дни преди изслушването. През този период юридически лица с нестопанска цел ще могат да изразят становище по номинацията — до три дни преди изслушването.
          Медиите също ще могат да изпращат въпросите си към кандидата в същия срок.

          Една от ключовите промени е, че всеки кандидат ще бъде проверяван за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

          Освен това се извършва проверка за достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“.
          Ако номинираният няма валидно разрешение, председателят на вътрешната комисия изпраща документите му в ДАНС за проучване на неговата надеждност. Службата трябва да приключи проверката в 14-дневен срок.

          Изслушването на кандидата се провежда в рамките на седем дни след приключването на всички проверки, а гласуването в пленарна зала е явно — чрез компютризираната система на Народното събрание.

          Кандидатът се счита за избран, ако получи повече от половината от гласовете на присъстващите депутати.
          При неуспешен избор парламентът започва нова процедура, предвиждат правилата.

