НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Парното в София тръгва до седмица – „Топлофикация“ е готова за зимата

          0
          116
          Парно
          Парно
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          До броени дни столичани ще усетят топлина в домовете си. Парното в София ще бъде пуснато най-вероятно до една седмица, стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който днес участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика.

          „Предвиждаме около 5–7 ноември да пуснем топлоподаването,“ поясни Петров, като уточни, че тогава се очаква среднодневна температура около 12 градуса и по-продължително застудяване – традиционен сигнал за старта на отоплителния сезон.

          - Реклама -

          По думите му дружеството има пълна готовност да работи през зимните месеци и да осигури стабилно отопление на столичани.

          Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?

          Междувременно от Европейската комисия отново напомниха, че формулата за изчисляване на сметките за парно у нас е неточна и предстои да бъде преразгледана.

          „Всички системи са тествани и можем да започнем подаването на топлина веднага щом температурите се задържат ниски,“ увери Петров.

          До броени дни столичани ще усетят топлина в домовете си. Парното в София ще бъде пуснато най-вероятно до една седмица, стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който днес участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика.

          „Предвиждаме около 5–7 ноември да пуснем топлоподаването,“ поясни Петров, като уточни, че тогава се очаква среднодневна температура около 12 градуса и по-продължително застудяване – традиционен сигнал за старта на отоплителния сезон.

          - Реклама -

          По думите му дружеството има пълна готовност да работи през зимните месеци и да осигури стабилно отопление на столичани.

          Кога ще пуснат парното в София? Кога ще пуснат парното в София?

          Междувременно от Европейската комисия отново напомниха, че формулата за изчисляване на сметките за парно у нас е неточна и предстои да бъде преразгледана.

          „Всички системи са тествани и можем да започнем подаването на топлина веднага щом температурите се задържат ниски,“ увери Петров.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Без право на замяна: Рагевски остава в затвора до живот за убийството на брокерката Теодора Бахлова

          Дамяна Караджова -
          Бургаският апелативен съд потвърди решението на Окръжния съд – Бургас, с което Станимир Рагевски получава наказание „доживотен затвор без право на замяна“
          Общество

          Общината премахва незаконен паркинг в „Павлово“ след 30 години спорове

          Десислава Димитрова -
          Екипи на район „Витоша“ започнаха премахването на оградите на паркинг в столичния квартал „Павлово“, който според общината е бил незаконно стопанисван в продължение на...
          Политика

          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Дамяна Караджова -
          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions