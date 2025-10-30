Парното в София тръгва до седмица – „Топлофикация“ е готова за зимата

До броени дни столичани ще усетят топлина в домовете си. Парното в София ще бъде пуснато най-вероятно до една седмица, стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който днес участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика.
По думите му дружеството има пълна готовност да работи през зимните месеци и да осигури стабилно отопление на столичани.
Междувременно от Европейската комисия отново напомниха, че формулата за изчисляване на сметките за парно у нас е неточна и предстои да бъде преразгледана.
