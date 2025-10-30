Парното в София тръгва до седмица – „Топлофикация“ е готова за зимата

До броени дни столичани ще усетят топлина в домовете си. Парното в София ще бъде пуснато най-вероятно до една седмица, стана ясно от думите на директора на „Топлофикация София“ Петър Петров, който днес участва в заседанието на парламентарната комисия по енергетика.

„Предвиждаме около 5–7 ноември да пуснем топлоподаването," поясни Петров, като уточни, че тогава се очаква среднодневна температура около 12 градуса и по-продължително застудяване – традиционен сигнал за старта на отоплителния сезон.

По думите му дружеството има пълна готовност да работи през зимните месеци и да осигури стабилно отопление на столичани.

Междувременно от Европейската комисия отново напомниха, че формулата за изчисляване на сметките за парно у нас е неточна и предстои да бъде преразгледана.