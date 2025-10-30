НА ЖИВО
      петък, 31.10.25
          Петима нови арестувани за кражбата на бижута от Лувъра

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френската полиция задържа петима нови заподозрени във връзка с гръмката кражба на бижута от Лувъра, съобщи прокурорът на Париж, цитиран от BBC. Арестите са извършени в сряда вечерта в района на Париж, а сред задържаните е основният заподозрян, уточнява AFP.

          Така общият брой на арестуваните по случая достига седем души. Двама от тях бяха задържани още по-рано, след като ДНК-следи от тях бяха открити на местопрестъплението. Те вече са направили частични самопризнания, потвърдиха от прокуратурата.

          Кражбата, която разтърси света на изкуството, бе извършена на 19 октомври – посред бял ден, когато четирима крадци проникнаха в сградата на музея и за минути успяха да отнесат бижута на стойност 88 милиона евро.

          Обир като от филм: как четирима крадци превзеха Лувъра за 10 минути Обир като от филм: как четирима крадци превзеха Лувъра за 10 минути

          До момента откраднатите предмети все още не са открити, а разследващите не изключват възможността групата да е по-голяма от четиримата мъже, заснети от камерите за видеонаблюдение.

          Според източници от френската полиция, разследването продължава с висока интензивност, а следователите анализират нови следи и комуникации между задържаните.

