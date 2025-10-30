НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Пиза остана без победа в Серия А, но тя не отиде и при Лацио

          0
          0
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пиза и Лацио завършиха 0:0 в скучен мач, който логично не донесе трите точки на нито един от двата отбора. Срещата бе равностойна, като чистите голови положения почти липсваха. През първата част Лацио имаше две добри възможности, а през втората Пиза също създаде две ситуации.

          - Реклама -

          Така Пиза остава в долната половина на таблицата без победа и с 5 точки, спечелени от пет равенства. За Лацио това е трето реми от девет мача.

          През първото полувреме почти липсваха чисти положения. В 32-ата минута Густав Исаксен получи пас в наказателното поле, излезе сам срещу вратаря на домакините и стреля, но Адриан Шемпер се намеси отлично и спаси. Четири минути по-късно Тома Башич шутира, но топката срещна гредата.

          През втората част картината на терена не се промени особено. Стефано Морео намери добра позиция и засече центриране от ъглов удар, но стражът на Лацио се справи и отрази удара. В 77-ата минута Идриса Туре скочи високо в наказателното поле и насочи топката към вратата на столичани, но не успя да уцели целта.

          Пиза и Лацио завършиха 0:0 в скучен мач, който логично не донесе трите точки на нито един от двата отбора. Срещата бе равностойна, като чистите голови положения почти липсваха. През първата част Лацио имаше две добри възможности, а през втората Пиза също създаде две ситуации.

          - Реклама -

          Така Пиза остава в долната половина на таблицата без победа и с 5 точки, спечелени от пет равенства. За Лацио това е трето реми от девет мача.

          През първото полувреме почти липсваха чисти положения. В 32-ата минута Густав Исаксен получи пас в наказателното поле, излезе сам срещу вратаря на домакините и стреля, но Адриан Шемпер се намеси отлично и спаси. Четири минути по-късно Тома Башич шутира, но топката срещна гредата.

          През втората част картината на терена не се промени особено. Стефано Морео намери добра позиция и засече центриране от ъглов удар, но стражът на Лацио се справи и отрази удара. В 77-ата минута Идриса Туре скочи високо в наказателното поле и насочи топката към вратата на столичани, но не успя да уцели целта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Борусия се разделя със защитник идното лято

          Станимир Бакалов -
          Борусия (Дортмунд) не планира да удължи договора на защитника Никлас Зюле, твърди немското издание Ruhr Nachrichten. Настоящият договор на играча с клуба е до лятото...
          Спорт

          Сасуоло най-после успя да надвие Каляри в Серия „А“

          Станимир Бакалов -
          Новакът в Серия А Сасуоло продължава да печели точки след завръщането си в италианския елит. „Неровердите“ на Фабио Гросо победиха с 2:1 Каляри на...
          Спорт

          Нова подробност за дербито Левски – ЦСКА

          Станимир Бакалов -
          Само около 6 500 места ще останат затворени като буферни зони по време на голямото дерби между Левски и ЦСКА, което ще се играе...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions