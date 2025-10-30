Пиза остана без победа в Серия А, но тя не отиде и при Лацио

Пиза и Лацио завършиха 0:0 в скучен мач, който логично не донесе трите точки на нито един от двата отбора. Срещата бе равностойна, като чистите голови положения почти липсваха. През първата част Лацио имаше две добри възможности, а през втората Пиза също създаде две ситуации.

- Реклама -

Така Пиза остава в долната половина на таблицата без победа и с 5 точки, спечелени от пет равенства. За Лацио това е трето реми от девет мача.

През първото полувреме почти липсваха чисти положения. В 32-ата минута Густав Исаксен получи пас в наказателното поле, излезе сам срещу вратаря на домакините и стреля, но Адриан Шемпер се намеси отлично и спаси. Четири минути по-късно Тома Башич шутира, но топката срещна гредата.

През втората част картината на терена не се промени особено. Стефано Морео намери добра позиция и засече центриране от ъглов удар, но стражът на Лацио се справи и отрази удара. В 77-ата минута Идриса Туре скочи високо в наказателното поле и насочи топката към вратата на столичани, но не успя да уцели целта.