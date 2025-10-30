НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин даде заповед: Спрете военните действия, да заповядат…

          5
          5213
          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руският президент Владимир Путин е разпоредил на Министерството на отбраната на Русия да осигури безпрепятствен достъп на чуждестранни, включително украински журналисти, до районите, където според Москва украински войски са блокирани. Това съобщи самото ведомство.

          „Министерството на отбраната на Руската федерация получи заповед от върховния главнокомандващ да осигури свободно преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, при тяхно обръщение към командването на ВСУ, за да посетят районите на блокиране на украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск“, се казва в съобщението.

          - Реклама -

          Командването на руските сили е готово, ако е необходимо, да прекрати бойните действия в тези райони за пет до шест часа, за да бъдат осигурени „коридори за свободно влизане и излизане“ на медиите, уточняват от министерството.

          Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

          Контекст на военните действия

          В навечерието на това решение Путин посети ранени военнослужещи в Централната военна болница в Москва. Там той обяви, че руските сили са обкръжили украински подразделения в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (украинското название – Покровск) в Донецка област.

          Купянск е стратегически град за украинската отбрана в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Руският контрол над Купянск би дал възможност за настъпление по-на запад в региона.

          Красноармейск (Покровск) е ключов логистичен център за украинската армия в Донбас. През него преминават основните маршрути за снабдяване и подкрепления към Часов Яр и Константиновка, както и транспортът на боеприпаси към Селидово.

          „Красноармейск беше крайъгълен камък на украинската отбрана в целия участък от фронта в ДНР,“ се отбелязва в доклада на руското министерство.

          От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“ От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“

          Политически и военен контекст

          Путин заяви, че Руската федерация е готова да даде достъп на журналисти до районите на обкръжение, за да се „убедят лично в обстановката на място“.

          „Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решение за съдбата на своите граждани, които се намират в обкръжение,“ каза руският президент.

          По думите му ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които действат активно и настъпват по всички направления.

          Руският президент Владимир Путин е разпоредил на Министерството на отбраната на Русия да осигури безпрепятствен достъп на чуждестранни, включително украински журналисти, до районите, където според Москва украински войски са блокирани. Това съобщи самото ведомство.

          „Министерството на отбраната на Руската федерация получи заповед от върховния главнокомандващ да осигури свободно преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, при тяхно обръщение към командването на ВСУ, за да посетят районите на блокиране на украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск“, се казва в съобщението.

          - Реклама -

          Командването на руските сили е готово, ако е необходимо, да прекрати бойните действия в тези райони за пет до шест часа, за да бъдат осигурени „коридори за свободно влизане и излизане“ на медиите, уточняват от министерството.

          Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател Путин: Тествахме ново супероръжие с ядрен двигател

          Контекст на военните действия

          В навечерието на това решение Путин посети ранени военнослужещи в Централната военна болница в Москва. Там той обяви, че руските сили са обкръжили украински подразделения в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (украинското название – Покровск) в Донецка област.

          Купянск е стратегически град за украинската отбрана в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Руският контрол над Купянск би дал възможност за настъпление по-на запад в региона.

          Красноармейск (Покровск) е ключов логистичен център за украинската армия в Донбас. През него преминават основните маршрути за снабдяване и подкрепления към Часов Яр и Константиновка, както и транспортът на боеприпаси към Селидово.

          „Красноармейск беше крайъгълен камък на украинската отбрана в целия участък от фронта в ДНР,“ се отбелязва в доклада на руското министерство.

          От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“ От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“

          Политически и военен контекст

          Путин заяви, че Руската федерация е готова да даде достъп на журналисти до районите на обкръжение, за да се „убедят лично в обстановката на място“.

          „Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решение за съдбата на своите граждани, които се намират в обкръжение,“ каза руският президент.

          По думите му ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които действат активно и настъпват по всички направления.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прокуратурата иска 2 до 4 години затвор за четиримата българи, нарисували графити по мемориала на Холокоста в Париж

          Владимир Висоцки -
          Днес бяха поискани наказания от две до четири години затвор за четирима българи, преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени...
          Политика

          НОВ ОБРАТ: Коалиционният съвет върна размера на минималната заплата на 620 евро

          Никола Павлов -
          След заседание на Съвета за съвместно управление бяха обсъдени параметрите на трите ключови бюджета за 2026 г. — на Държавното обществено осигуряване, Здравното осигуряване...
          Политика

          ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

          Никола Павлов -
          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви на извънредна пресконференция в Народното събрание, че досегашният председател на парламента Наталия Киселова е укрила два официални...

          5 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions