Руският президент Владимир Путин е разпоредил на Министерството на отбраната на Русия да осигури безпрепятствен достъп на чуждестранни, включително украински журналисти, до районите, където според Москва украински войски са блокирани. Това съобщи самото ведомство.

„Министерството на отбраната на Руската федерация получи заповед от върховния главнокомандващ да осигури свободно преминаване на чуждестранни журналисти, включително украински, при тяхно обръщение към командването на ВСУ, за да посетят районите на блокиране на украинските войски в Красноармейск, Димитров и Купянск", се казва в съобщението.

Командването на руските сили е готово, ако е необходимо, да прекрати бойните действия в тези райони за пет до шест часа, за да бъдат осигурени „коридори за свободно влизане и излизане“ на медиите, уточняват от министерството.

Контекст на военните действия

В навечерието на това решение Путин посети ранени военнослужещи в Централната военна болница в Москва. Там той обяви, че руските сили са обкръжили украински подразделения в районите на Купянск (Харковска област) и Красноармейск (украинското название – Покровск) в Донецка област.

Купянск е стратегически град за украинската отбрана в източната част на Харковска област. Разположен е на река Оскол, която разделя града на две части и служи като естествена отбранителна линия. Руският контрол над Купянск би дал възможност за настъпление по-на запад в региона.

Красноармейск (Покровск) е ключов логистичен център за украинската армия в Донбас. През него преминават основните маршрути за снабдяване и подкрепления към Часов Яр и Константиновка, както и транспортът на боеприпаси към Селидово.

„Красноармейск беше крайъгълен камък на украинската отбрана в целия участък от фронта в ДНР,“ се отбелязва в доклада на руското министерство.

Политически и военен контекст

Путин заяви, че Руската федерация е готова да даде достъп на журналисти до районите на обкръжение, за да се „убедят лично в обстановката на място“.

„Политическото ръководство на Украйна трябва да вземе решение за съдбата на своите граждани, които се намират в обкръжение,“ каза руският президент.

По думите му ситуацията в зоната на бойните действия се развива благоприятно за руските сили, които действат активно и настъпват по всички направления.