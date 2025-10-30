Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски, и категорично заяви, че не познава човека, с когото е заснет.
По думите на Пеевски, кадърът показва Рашков в компанията на местен бизнесмен на име Мухарем, известен с прякора Мухата, който по-късно е задържан за предполагаема търговия с гласове.
Темата предизвика моментална реакция и от съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който постави под съмнение момента на появата на кадъра:
Малко по-късно Рашков пусна свой запис, в който по думите му се съдържат доказателства за опит за манипулация и изопачаване на фактите около случая.
Всички са мърши
„Рашко“?! Що за журналистическа етика?
🧲🐷 изквичава налудности…
Пуснал запис ,а спомняте ли си по кого квичаха като прасета че правил записи !
Значи включват и активите в България? Май дотук с апетитите на Шиши и ко?
Катя Михаилова управляващите НЕ ЗАЩИТИХА България! добре предлагаха от МЕЧ да стане държавна /Нефтохим/и да продължи да работи в интерес на България
ТОЗ ДА БЕШЕ СЕ ПОГРЕБАЛ ЖИВ ДО СЕГА!!!! БОЖЕ,КОЙ НИ ГИ ПРАТИ ТИЯ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ????