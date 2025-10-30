НА ЖИВО
      четвъртък, 30.10.25
          Рашков отговори на Пеевски, пусна запис

          Снимка: БГНЕС
          Бившият вътрешен министър Бойко Рашков реагира на разпространената по-рано снимка, показана от лидера на ДПС–Ново начало Делян Пеевски, и категорично заяви, че не познава човека, с когото е заснет.

          По думите на Пеевски, кадърът показва Рашков в компанията на местен бизнесмен на име Мухарем, известен с прякора Мухата, който по-късно е задържан за предполагаема търговия с гласове.

          „Не знам кой е този човек, здрависвах се с много хора тогава,“ коментира Рашков пред журналисти в парламента, подчертавайки, че няма лични отношения с въпросния мъж.

          Темата предизвика моментална реакция и от съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който постави под съмнение момента на появата на кадъра:

          „Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков,“ отбеляза той с ирония.

          Малко по-късно Рашков пусна свой запис, в който по думите му се съдържат доказателства за опит за манипулация и изопачаване на фактите около случая.

