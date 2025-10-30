НА ЖИВО
          Рокади в ПП: Въвеждат нова длъжност, заема я Денков

          Бившият премиер акад. Николай Денков най-вероятно ще бъде избран за заместник-председател на партия „Продължаваме промяната“ (ПП). Новата длъжност е резултат от промените в устава на партията, приети на Общото събрание в края на септември, научи Клуб Z.

          Промени в ръководството

          До момента формацията се ръководеше от двама съпредседатели – Асен Василев и Кирил Петков. В края на юни Петков подаде оставка както като партиен лидер, така и като депутат, поемайки политическа отговорност за корупционни скандали в Столичната община.

          Едновременно с това в устава беше включена нова позиция – заместник-председател, която ще подпомага председателя и ще поема функциите му при предсрочно прекратяване на мандата.

          Изборът – следващата седмица

          Процедурата по избор ще се проведе на 8 ноември, когато се очаква да заседава Националният съвет на партията. Преди това ще има и заседание на Изпълнителния съвет (ИС), съставен от 12 души.

          Номинацията за заместник-председател се прави от председателя на партията и трябва да бъде одобрена от Националния съвет.

          Според източници от ПП Асен Василев ще предложи именно Николай Денков за поста, като друго име засега не се обсъжда.

          Състав на Изпълнителния съвет

          Сред останалите 11 членове на тясното ръководство са:
          Благомир Коцев, Методи Байкушев, Васил Пандов, Михал Камбарев, Стою Стоев, Ивайло Шотев, Богдан Богданов, Венко Сабрутев, Вяра Тодева, Тони Стойчева и Татяна Султанова.

          Промените в Изпълнителния съвет предвиждат отпадането на някои от досегашните лица, сред които Лена Бориславова, Никола Минчев и Ицо Хазарта.

          Политическа кариера на Денков

          Акад. Николай Денков е министър-председател на България в периода юни 2023 – април 2024 г. в рамките на т.нар. „сглобка“, в която Асен Василев беше финансов министър.

          Той е и бивш служебен министър на образованието в две правителства, а в момента е съпредседател на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) заедно с Надежда Йорданова.

