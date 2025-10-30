НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Румъния ще оцени продажбата на Лукойл след налагането на санкции от САЩ

          Лукойл
          Лукойл
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Министерството на енергетиката на Румъния публикува прессъобщение, в което обяви, че е взело под внимание съобщението на Лукойл относно продажбата на активите му.

          Тази реакция идва една седмица, след като САЩ обявиха санкции срещу групата Лукойл.

          Министерството твърди, че ще може да изрази „по-нататъшна позиция едва след като бъде пълно изясняване на акционерната структура и произхода на капитала на всеки потенциален инвеститор“, пише „Румъния джърнъл“.

          „Взехме под внимание санкциите, обявени от Службата за контрол на чуждестранните активи, агенция на Министерството на финансите на САЩ“, се казва в изявлението.

          Според властите Румъния трябва първо да вземе предвид позицията на Европейската комисия.

          „Преди да се вземе каквото и да е решение, е необходимо да се анализира позицията, която ще заеме Европейският съюз, като се има предвид, че Румъния вече прилага режима на санкции на ЕС и ще действа стриктно в рамките на тази рамка“, се добавя в изявлението.

          Министерството на енергетиката отбеляза също, че по отношение на намерението на Лукойл да продаде активите си, ще бъде проведен анализ от комисията, отговорна за чуждестранните инвестиции.

          „Ние също така взехме под внимание публичното изявление на Лукойл относно намерението му да продаде международните си активи. След като изявлението бъде издадено, може да бъде започнат процес на оценка на сделката в рамките на Комисията за разглеждане на преките чуждестранни инвестиции (CEISD), в съответствие с приложимото законодателство“, посочиха от министерството.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

