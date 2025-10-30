НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ ще ограничат броя на бежанците до рекордно ниското ниво, предимно бели южноафриканци

          0
          9
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Администрацията на Тръмп обяви планове за драстично намаляване на броя на бежанците, които САЩ приемат ежегодно, до рекордно ниско ниво и за даване на приоритет на белите южноафриканци.

          - Реклама -

          Съгласно новата политика, САЩ ще приемат само 7500 бежанци през фискалната 2026 г., което е спад от над 100 000 годишно при демократическия президент Джо Байдън, предаде АФП.

          По-голямата част от приетите през фискалната година, която започна на 1 октомври, ще бъдат бели южноафриканци и „други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в съответните им родни страни“, според меморандум на Белия дом.

          „Броят на приетите лица ще бъде разпределен предимно между африканерите от Южна Африка“, се посочва в меморандума.

          Президентът Доналд Тръмп на практика спря пристигането на бежанци след встъпването си в длъжност през януари, но прави изключение за белите южноафриканци, въпреки настояването на Претория, че те не са подложени на преследване в родината си.

          Първата група от около 50 африканери – потомци на първите европейски заселници в Южна Африка – пристигна за презаселване в САЩ през май.

          Тръмп проведе кампания за Белия дом с обещанието да депортира милиони нелегални мигранти и през януари подписа указ, с която суспендира Програмата за приемане на бежанци в САЩ.

          Аарон Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския съвет по имиграцията, заяви, че от 1980 г. насам над 2 милиона души, бягащи от преследване, са били приети в САЩ по тази програма.

          „Сега тя ще бъде използвана като път за имиграция на бели. Какъв упадък за перлата в короната на международните хуманитарни програми на Америка“, написа Райхлин-Мелник в X.

          Администрацията на Тръмп обяви планове за драстично намаляване на броя на бежанците, които САЩ приемат ежегодно, до рекордно ниско ниво и за даване на приоритет на белите южноафриканци.

          - Реклама -

          Съгласно новата политика, САЩ ще приемат само 7500 бежанци през фискалната 2026 г., което е спад от над 100 000 годишно при демократическия президент Джо Байдън, предаде АФП.

          По-голямата част от приетите през фискалната година, която започна на 1 октомври, ще бъдат бели южноафриканци и „други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в съответните им родни страни“, според меморандум на Белия дом.

          „Броят на приетите лица ще бъде разпределен предимно между африканерите от Южна Африка“, се посочва в меморандума.

          Президентът Доналд Тръмп на практика спря пристигането на бежанци след встъпването си в длъжност през януари, но прави изключение за белите южноафриканци, въпреки настояването на Претория, че те не са подложени на преследване в родината си.

          Първата група от около 50 африканери – потомци на първите европейски заселници в Южна Африка – пристигна за презаселване в САЩ през май.

          Тръмп проведе кампания за Белия дом с обещанието да депортира милиони нелегални мигранти и през януари подписа указ, с която суспендира Програмата за приемане на бежанци в САЩ.

          Аарон Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския съвет по имиграцията, заяви, че от 1980 г. насам над 2 милиона души, бягащи от преследване, са били приети в САЩ по тази програма.

          „Сега тя ще бъде използвана като път за имиграция на бели. Какъв упадък за перлата в короната на международните хуманитарни програми на Америка“, написа Райхлин-Мелник в X.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Джей Ди Ванс: Ядреният арсенал на САЩ се нуждае от тестове, за да се гарантира правилното му функциониране

          Владимир Висоцки -
          Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че тестовете на ядрения арсенал на САЩ ще гарантират, че той действително „функционира правилно“, но не даде подробности за...
          Политика

          Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашингтон

          Дамяна Караджова -
          Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети текущия президент на Америка Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон
          Крими

          Петима нови арестувани за кражбата на бижута от Лувъра

          Дамяна Караджова -
          Френската полиция задържа петима нови заподозрени във връзка с гръмката кражба на бижута от Лувъра, съобщи прокурорът на Париж,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions