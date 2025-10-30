САЩ ще ограничат броя на бежанците до рекордно ниското ниво, предимно бели южноафриканци

Администрацията на Тръмп обяви планове за драстично намаляване на броя на бежанците, които САЩ приемат ежегодно, до рекордно ниско ниво и за даване на приоритет на белите южноафриканци.

Съгласно новата политика, САЩ ще приемат само 7500 бежанци през фискалната 2026 г., което е спад от над 100 000 годишно при демократическия президент Джо Байдън, предаде АФП.

По-голямата част от приетите през фискалната година, която започна на 1 октомври, ще бъдат бели южноафриканци и „други жертви на незаконна или несправедлива дискриминация в съответните им родни страни“, според меморандум на Белия дом.

„Броят на приетите лица ще бъде разпределен предимно между африканерите от Южна Африка“, се посочва в меморандума.

Президентът Доналд Тръмп на практика спря пристигането на бежанци след встъпването си в длъжност през януари, но прави изключение за белите южноафриканци, въпреки настояването на Претория, че те не са подложени на преследване в родината си.

Първата група от около 50 африканери – потомци на първите европейски заселници в Южна Африка – пристигна за презаселване в САЩ през май.

Тръмп проведе кампания за Белия дом с обещанието да депортира милиони нелегални мигранти и през януари подписа указ, с която суспендира Програмата за приемане на бежанци в САЩ.

Аарон Райхлин-Мелник, старши сътрудник в Американския съвет по имиграцията, заяви, че от 1980 г. насам над 2 милиона души, бягащи от преследване, са били приети в САЩ по тази програма.

„Сега тя ще бъде използвана като път за имиграция на бели. Какъв упадък за перлата в короната на международните хуманитарни програми на Америка“, написа Райхлин-Мелник в X.