Сасуоло най-после успя да надвие Каляри в Серия „А“

Новакът в Серия А Сасуоло продължава да печели точки след завръщането си в италианския елит. „Неровердите“ на Фабио Гросо победиха с 2:1 Каляри на „Унипол Домус Арена“ на остров Сардиния.

- Реклама -

Всички попадения в срещата паднаха през втората част на мача. Арман Лориенте откри за гостите в 54-ата минута на срещата с хубаво изпълнение на пряк свободен удар, матирало Елиа Каприле на вратата на Каляри – 0:1.

Бързо-бързо Сасуоло стигна и до втори гол във вратата на „островитяните“. Кристиан Волпато намери нападателя Андреа Пинамонти, който се измъкна от защитник по много добър начин, и с удар в близкия ъгъл вкара за 2:0. Съдията Лука Пайрето не получи сигнал от ВАР за нередност при попадението, макар играчите на домакините да имаха своите претенции за фал в атака.

За „рособлу“ почетното попадение отбеляза Себастиано Еспозито в 73-ата минута, след като получи прецизно подаване от Матиа Феличи в наказателното поле. Каляри не успя да стигне до 2:2 до края на срещата и наведе глава у дома.

Сасуоло има 13 точки от 9 кръга в Серия А, докато Каляри на Фабио Пизакане е с 9 т.