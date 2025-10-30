НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 31.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          СДВР проведе мащабна акция срещу наркоразпространението в столицата

          0
          51
          Снимка: СДВР
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          На територията на Столичната дирекция на вътрешните работи в момента се провежда специализирана операция, насочена срещу престъпления, свързани с наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

          - Реклама -
          СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

          По думите му до момента са задържани 64 лица, сред които наркозависими, дилъри, както и лица, свързани със съхранителни бази, откъдето разпространителите са се снабдявали с наркотични вещества. Тези бази са служели като основен източник за зареждане, а чрез т.нар. криптирани групи веществата са били разпространявани в различни части на страната.

          „Наш приоритет е да ограничим и намалим наркоразпространението около училищата и питейните заведения в столицата“,

          подчерта Николов.

          Той допълни, че служителите от сектор „Наркотици“ са успели да разкрият съхранителна база, в която се е пазело голямо количество наркотици, подготвено за излизане на пазара.

          ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол

          При операцията са открити над 10 килограма марихуана и около 4 килограма синтетични наркотици. В тайни помещения, използвани от основния дилър на групата, е намерена сума от приблизително 100 000 лева, съхранявана в различни валути.

          На територията на Столичната дирекция на вътрешните работи в момента се провежда специализирана операция, насочена срещу престъпления, свързани с наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

          - Реклама -
          СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София СДВР с официална информация и ужасяващи подробности за убийството в мол в София

          По думите му до момента са задържани 64 лица, сред които наркозависими, дилъри, както и лица, свързани със съхранителни бази, откъдето разпространителите са се снабдявали с наркотични вещества. Тези бази са служели като основен източник за зареждане, а чрез т.нар. криптирани групи веществата са били разпространявани в различни части на страната.

          „Наш приоритет е да ограничим и намалим наркоразпространението около училищата и питейните заведения в столицата“,

          подчерта Николов.

          Той допълни, че служителите от сектор „Наркотици“ са успели да разкрият съхранителна база, в която се е пазело голямо количество наркотици, подготвено за излизане на пазара.

          ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол ПП-ДБ поиска извънредно изслушване на шефа на СДВР в СОС заради убийството на дете в мол

          При операцията са открити над 10 килограма марихуана и около 4 килограма синтетични наркотици. В тайни помещения, използвани от основния дилър на групата, е намерена сума от приблизително 100 000 лева, съхранявана в различни валути.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

          Златина Петкова -
          "Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата." Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Правосъдие

          Бившата жена на Петьо Еврото: Гешев често пиеше с него в „Осемте джуджета“

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд проведе ново заседание по делото срещу бившия следовател Петьо Петров – Еврото, обвинен в документна измама в особено големи размери. Днес...
          Политика

          Златан Златанов: Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно

          Златина Петкова -
          "Искаме да знаем защо Пеевски се пази от десет души денонощно." Това каза народният представител от ПП "Възраждане" Златан Златанов, който беше гост в предаването...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions