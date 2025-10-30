СДВР проведе мащабна акция срещу наркоразпространението в столицата

На територията на Столичната дирекция на вътрешните работи в момента се провежда специализирана операция, насочена срещу престъпления, свързани с наркотици, съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

По думите му до момента са задържани 64 лица, сред които наркозависими, дилъри, както и лица, свързани със съхранителни бази, откъдето разпространителите са се снабдявали с наркотични вещества. Тези бази са служели като основен източник за зареждане, а чрез т.нар. криптирани групи веществата са били разпространявани в различни части на страната.

„Наш приоритет е да ограничим и намалим наркоразпространението около училищата и питейните заведения в столицата“, подчерта Николов.

Той допълни, че служителите от сектор „Наркотици“ са успели да разкрият съхранителна база, в която се е пазело голямо количество наркотици, подготвено за излизане на пазара.

При операцията са открити над 10 килограма марихуана и около 4 килограма синтетични наркотици. В тайни помещения, използвани от основния дилър на групата, е намерена сума от приблизително 100 000 лева, съхранявана в различни валути.