      четвъртък, 30.10.25
          Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

          Дамяна Караджова
          Дни преди първите държавни бюджети в евро да бъдат внесени в Народното събрание, напрежението вече расте. Синдикатите излизат на протест пред Министерския съвет, недоволни от заложения в проектобюджета размер на минималната работна заплата605 евро вместо 620 евро, каквито бяха първоначалните обещания.

          Недоволството се засилва и от друга мярка – увеличение на осигурителната вноска за пенсия с 2%, предвидено в социалната част на бюджета.

          „Не приемаме минималната заплата да бъде орязана още преди приемането на бюджета. 15 евро по-малко може да не звучат много, но са силен знак за посока,“ коментират от синдикалните среди.

          Предложените параметри предизвикаха и остри реакции от опозицията в парламента. Част от политическите формации предупредиха за риск от фалит на държавата, докато управляващите определиха твърденията като спекулативни и подчертаха, че бюджетът е „реалистичен и стабилен“.

          „Бюджетът е балансиран, отговаря на икономическите реалности и не поставя под риск финансова стабилност,“ коментират от управляващото мнозинство.

          Очаква се официална позиция от Министерството на финансите, откъдето по-рано заявиха, че Бюджет 2026 ще бъде внесен в срок – до петък.

          - Реклама -

