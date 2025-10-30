Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

Дни преди първите държавни бюджети в евро да бъдат внесени в Народното събрание, напрежението вече расте. Синдикатите излизат на протест пред Министерския съвет, недоволни от заложения в проектобюджета размер на минималната работна заплата – 605 евро вместо 620 евро, каквито бяха първоначалните обещания.
Недоволството се засилва и от друга мярка – увеличение на осигурителната вноска за пенсия с 2%, предвидено в социалната част на бюджета.
Предложените параметри предизвикаха и остри реакции от опозицията в парламента. Част от политическите формации предупредиха за риск от фалит на държавата, докато управляващите определиха твърденията като спекулативни и подчертаха, че бюджетът е „реалистичен и стабилен“.
Очаква се официална позиция от Министерството на финансите, откъдето по-рано заявиха, че Бюджет 2026 ще бъде внесен в срок – до петък.
Иде светло бъдеще!
Бюджета на,, картечарите,, от МВР и МО!,, На страха очите са големи,, – народна мъдрост!
Тия лъжливи отр€пки🥳🤣
“В клуба на богатите…!”… Либерасти…