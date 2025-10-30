Синдикатите готвят протест заради минималната заплата

Дни преди първите държавни бюджети в евро да бъдат внесени в Народното събрание, напрежението вече расте. Синдикатите излизат на протест пред Министерския съвет, недоволни от заложения в проектобюджета размер на минималната работна заплата – 605 евро вместо 620 евро, каквито бяха първоначалните обещания.

Недоволството се засилва и от друга мярка – увеличение на осигурителната вноска за пенсия с 2%, предвидено в социалната част на бюджета.

„Не приемаме минималната заплата да бъде орязана още преди приемането на бюджета. 15 евро по-малко може да не звучат много, но са силен знак за посока,“ коментират от синдикалните среди.

Предложените параметри предизвикаха и остри реакции от опозицията в парламента. Част от политическите формации предупредиха за риск от фалит на държавата, докато управляващите определиха твърденията като спекулативни и подчертаха, че бюджетът е „реалистичен и стабилен“.

„Бюджетът е балансиран, отговаря на икономическите реалности и не поставя под риск финансова стабилност,“ коментират от управляващото мнозинство.

Очаква се официална позиция от Министерството на финансите, откъдето по-рано заявиха, че Бюджет 2026 ще бъде внесен в срок – до петък.