Синьо – Червеното дерби: От утре пускат в продажба билетите за Левски – ЦСКА

От Левски обявиха, че на 31 октомври (петък) започва свободната продажба на билети за Вечното дерби с ЦСКА. Те са на цени от 20 и 30 лева в зависимост от секторите.

- Реклама -

„В петък, 31 октомври, от 14:00 часа в продажба ще бъдат пуснати билетите за двубоя от 15-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА София. Мачът е на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на Национален стадион „Васил Левски“. Пропуските за срещата ще се продават до изчерпване на количествата на касите пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“ всеки ден до 7 ноември (петък) от 10:00 до 19:14 часа, както и в мрежата на Eventim и онлайн. В събота, 8 ноември, билети ще се продават на касите на „Синьото“ и на ул. „Гурко“ на Национален стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя“, се казва в съобщението на ПФК Левски в четвъртък.

Цените на билетите са както следва:

Сектор Б – 20 лева

Сектор А – 30 лева

„По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пуснати блокове 25, 26, 27, 43, 44 и 45 на Национален стадион „Васил Левски“. Децата до 7 години (включително) влизат безплатно на мача с придружител с редовен билет и декларация, но не могат да ползват седящи места на Национален стадион „Васил Левски“, уточняват още „сините“.

От ЦСКА също излязоха със съобщение за публиката си за предстоящото дерби.

„Продажбата на билети за предстоящото Вечно дерби от 15-ия кръг на Първа лига ще стартира утре (31 октомври), в 14:00 часа. Мачът ще се играе на 8 ноември (събота) от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, като ЦСКА е символичен гост. „Червените“ привърженици ще заемат местата в сектори В и Г. Билетите за нашите фенове ще се продават онлайн, както и физически на касата в клубния магазин пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 часа, понеделник – почивен ден). В деня на дербито (8 ноември) билети ще се продават отново там от 10:00 часа до края на първото полувреме на двубоя“, съобщиха от ПФК ЦСКА.

Цените на билетите са следните:

Сектор Г – 20 лв.

Сектор В – 30 лв.

„По изискване на полицията в продажба няма да бъдат пускани блокове 25, 26, 27, 43, 44, 45 на Национален стадион „Васил Левски“. Децата до 7 години включително могат да влязат безплатно на стадиона с придружител, но не могат да ползват отделно седящо място. Всички деца до 14 години могат да влязат на мача само с придружител, който задължително трябва да попълни декларация“, заявиха още от ЦСКА.