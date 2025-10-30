НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Скандалите в Ботев Пловдив нямат край: Илиян Филипов атакува старото ръководство

          "Клубът оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях", се казва в становището на новия собственик

          Снимка: topsport.bg
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отвърна на позиция на „старото ръководство“ на клуба.

          „Клубът оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях“, се казва в становището на Филипов. Наскоро „канарчетата“ бяха засегнати и от забрана за трансфери от ФИФА.

          Пълен текст на изявлението на Филипов в социалните мрежи:

          „Днес се появи публикация на „Старото ръководство“ на Ботев — незнайно от кого пусната и написана.
          Хора, скрили се зад прозвището „старото ръководство“.
          Но нека напомним: преди едва четири месеца вие абдикирахте, оставяйки клуба с над 8 милиона лева задължения и без достатъчно картотекирани футболисти, за да започне първенството в efbet Лига.
          Всичко това — заради болни амбиции на един психично нестабилен човек, който осем месеца се изживяваше като „футболен бос“, след като Антон Зингаревич отказа финансирането на клуба.
          Нека хората видят част от решението на международния спортен арбитраж (CAS) – за да разберат как е управляван ПФК Ботев Пловдив
          Заключение от решението на CAS (Съдът за арбитраж в спорта – FIFA):
          „Ботев Пловдив е бил управляван като част от мрежа от свързани клубове, използвани за заобикаляне на регулации и договорни задължения.“
          Съдът приема, че Антон Зингаревич, чрез своята компания Lucid Football Holding, е контролирал както Ботев, така и руския клуб Vista Gelendzhik, а между тях са извършвани фиктивни трансфери с цел да се избегнат плащания към трети страни.
          Ключови служители като Алексей Балъбердин са заемали едновременно ръководни позиции и в двата клуба, координирайки движенията на играчи и документи.
          Според CAS, това показва умишлено, недобросъвестно и непрозрачно управление, в противоречие с правилата на ФИФА и основните принципи на честна игра.
          Финалното заключение на съда гласи: „Ботев Пловдив е бил използван не като футболен клуб, а като инструмент за заобикаляне на закона.“
          Истината вече е официално потвърдена – не от нас, а от международен съд.
          Ботев оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях.
          Днес клубът бавно, но сигурно се изправя на крака, плащайки тежката цена на чуждата алчност и безотговорност.“. 

