СКРЪБНА ВЕСТ: Почина Агент Тенев

На 73-годишна възраст е починал известният журналист, писател и художник Иван Тенев, по-известен с псевдонима си Агент Тенев.

Преди два дни той беше приет във Военномедицинска академия (ВМА) – третата му хоспитализация за последния месец.

„Почувствах се много зле и по спешност ме прибраха. В момента съм включен на системи. Надявам се на подобрение от вливките, но още не мога да кажа кога точно ще бъда изписан,“ бе заявил Тенев в интервю пред вестник „Уикенд“.

„Примата на българската естрада“ Лили Иванова също изрази съболезнования.

Иван Тенев бе добре познат на българската публика със своя неподражаем хумор и оригинален стил на писане. Той бе автор на множество сатирични текстове, книги, както и сценарист на телевизионни предавания. Освен журналист, беше и талантлив художник, чиито творби са показвани в редица изложби.

Тенев беше и бивш съпруг на певицата Кристина Димитрова.

С неговата кончина българската културна и журналистическа общност губи един от своите най-ярки и колоритни творци.

Биография

Иван Тенев е роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска филология в Софийския университет, както и специалност „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес НХА).

Първите му артистични прояви са като художник и карикатурист – още по време на следването си публикува карикатури и участва в национални и международни изложби по карикатура и приложна графика.

През 1976 и 1977 г. печели отличия от международния конкурс за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция. В поп музиката навлиза първоначално като художник, създавайки обложки за плочи на известни български изпълнители, сред които и Лили Иванова.

Професионалната му кариера започва като карикатурист във вестник „Стършел“ и други столични издания. Участва в осем национални изложби на карикатурата и над 60 международни прояви в Канада, Югославия, Белгия, Италия и Турция. Носител е на три международни награди.

От 1975 г. е член на секция „Приложна графика“ към Съюза на българските художници и има две самостоятелни изложби с карикатури.

През 1980 г. започва работа като автор на текстове за поп и рок песни и продуцент. Сътрудничи с някои от най-известните български изпълнители и е продуцент на Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Журналистическата му кариера започва през 1989 г., когато създава Агенция „Тенев“ – независима организация за новини и коментари от светския живот. Първоначално предаването се излъчва в неделното обзорно шоу „Хоризонт за вас“ по БНР, а по-късно и в спортната рубрика на БНТ „Трето полувреме“.

През 2001 г. „Агенция Тенев“ стартира едночасово радиошоу по „Дарик радио“, а от 2008 г. отново се завръща в ефира на БНР.

Тенев е и създател и съдружник в компанията „Ивъ & Петровъ“, специализирана в бутикови текстове и PR за музикални проекти, основана заедно с поета Александър Петров.

Бил е женен за певицата Кристина Димитрова, от която има един син – Димитър.