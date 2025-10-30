Теодор Славев: Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата

„Големият въпрос е какво се случва с публичните финанси на държавата.“

Това каза политологът Теодор Славев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Славев припомни принцип в икономиката, според който се облага или капиталът, или трудът. Той припомни, че правителството е изпратило бюджета в Брюксел чак миналата седмица, което означавало, че той е правен на коляно.

„Духът е изпуснат от бутилката, защото българският дефицит спрямо БВП беше нисък, но сега нещата са различни. Аз не съм противник на политиката на бюджетния дефицит, но когато се вземат едни пари, трябва да се знае за какво се харчи“, посочи още гостът.

Политологът засегна темата за рекордно високите заплати във ВСС. По думите му би трябвало магистратите да покажат фишовете си за заплати, за да стане ясно колко точно вземат, щом твърдят, че не е по 20 000 лева на месец. Той подчерта, че проблемът не е колко точно вземат, а липсата на доверие на обществото към тях.