НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 30.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп и Си с първи коментари след историческата среща

          4
          118
          Carlos Barria/Reuters
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с Китай след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин – среща, която целеше да стабилизира отношенията между двете най-големи световни икономики след месеци на търговско напрежение, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Разговорите между двамата лидери продължиха час и 40 минути и обхванаха теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и производството на фентанил.

          „Очаквам да намаля митата, защото вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри,“ заяви Тръмп пред журналисти по време на полета си към Южна Корея.

          Според Тръмп двете страни са постигнали значителен напредък – Китай ще отмени ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще възобнови покупките на американска соя.

          Американският президент каза, че ако трябва да оцени срещата по скала от 1 до 10, би ѝ поставил „12“, и добави, че ще посети Китай през април 2026 г., докато Си Цзинпин ще върне визитата в САЩ.

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО) Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО)

          Френската агенция Франс прес уточни, че въпросът за Тайван не е бил обсъждан.

          „Тайван изобщо не бе споменат. Тази тема не беше обсъждана,“ заяви Тръмп на борда на „Еър Форс 1“.

          Двамата лидери се срещнаха в южнокорейския пристанищен град Пусан, където се проведе и срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

          Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Пекин и Вашингтон трябва да се съсредоточат върху дългосрочните ползи от сътрудничеството, вместо да попадат в „порочен кръг на ответни мерки“.

          „Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите,“ каза Си, цитиран от държавната агенция Синхуа.

          Той подчерта, че Китай няма за цел да предизвика или замени която и да било държава, а се стреми да се развива устойчиво и да задълбочи реформите и отварянето си към света.

          От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“ От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с Китай след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин – среща, която целеше да стабилизира отношенията между двете най-големи световни икономики след месеци на търговско напрежение, съобщи Асошиейтед прес.

          - Реклама -

          Разговорите между двамата лидери продължиха час и 40 минути и обхванаха теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и производството на фентанил.

          „Очаквам да намаля митата, защото вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри,“ заяви Тръмп пред журналисти по време на полета си към Южна Корея.

          Според Тръмп двете страни са постигнали значителен напредък – Китай ще отмени ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще възобнови покупките на американска соя.

          Американският президент каза, че ако трябва да оцени срещата по скала от 1 до 10, би ѝ поставил „12“, и добави, че ще посети Китай през април 2026 г., докато Си Цзинпин ще върне визитата в САЩ.

          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО) Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО)

          Френската агенция Франс прес уточни, че въпросът за Тайван не е бил обсъждан.

          „Тайван изобщо не бе споменат. Тази тема не беше обсъждана,“ заяви Тръмп на борда на „Еър Форс 1“.

          Двамата лидери се срещнаха в южнокорейския пристанищен град Пусан, където се проведе и срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

          Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Пекин и Вашингтон трябва да се съсредоточат върху дългосрочните ползи от сътрудничеството, вместо да попадат в „порочен кръг на ответни мерки“.

          „Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите,“ каза Си, цитиран от държавната агенция Синхуа.

          Той подчерта, че Китай няма за цел да предизвика или замени която и да било държава, а се стреми да се развива устойчиво и да задълбочи реформите и отварянето си към света.

          От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“ От „Осанна“ до „Разпни го“: Динамиката в отношенията между „Тримата големи“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Без преговори: Лукойл продаде международните си активи след американските санкции

          Никола Павлов -
          Руската петролна компания „Лукойл“ обяви, че е получила и приела оферта от швейцарската търговска компания Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH –...
          Футбол

          Скандалите в Ботев Пловдив нямат край: Илиян Филипов атакува старото ръководство

          Николай Минчев -
          Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов отвърна на позиция на "старото ръководство" на клуба. "Клубът оцеля въпреки тях, а не благодарение на тях", се...
          Правосъдие

          САЩ осъди двама души на по 25 години за участие в заговор за убийство на журналистка, организиран от Иран

          Владимир Висоцки -
          Американски съд осъди двама мъже на по 25 години затвор за участие в заговор, приписван на Техеран, с цел убийството на иранско-американската журналистка Масих...

          4 КОМЕНТАРА

          1. и какво научи от Велик Китай?! щото те там технологии и производства развиват в ползу родину! пък нашият миротварец само войни бомби самолетоносачи и мита може ?!!!

          3. Телевизия Евроком ✍️ Провал на Тръмп на срещата му със Си Дзинпин.Той директно си тръгна за Америка и не продължи участието си в мероприятия, които имаше в програмата си. Не се срещна с президента на Индия и Ким Чен Ун. Никаква сделка не сключи Тръмп с Китай и му се наложи да намали основният процент мита от 20 на 10. След Китай и Индия, Япония също отхвърли искането на Тръмп за забрана на вноса на руски енергоносители,по време на турнето му.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions