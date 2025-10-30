Тръмп и Си с първи коментари след историческата среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с Китай след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин – среща, която целеше да стабилизира отношенията между двете най-големи световни икономики след месеци на търговско напрежение, съобщи Асошиейтед прес.
Разговорите между двамата лидери продължиха час и 40 минути и обхванаха теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и производството на фентанил.
Според Тръмп двете страни са постигнали значителен напредък – Китай ще отмени ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще възобнови покупките на американска соя.
Американският президент каза, че ако трябва да оцени срещата по скала от 1 до 10, би ѝ поставил „12“, и добави, че ще посети Китай през април 2026 г., докато Си Цзинпин ще върне визитата в САЩ.
Френската агенция Франс прес уточни, че въпросът за Тайван не е бил обсъждан.
Двамата лидери се срещнаха в южнокорейския пристанищен град Пусан, където се проведе и срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).
Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Пекин и Вашингтон трябва да се съсредоточат върху дългосрочните ползи от сътрудничеството, вместо да попадат в „порочен кръг на ответни мерки“.
Той подчерта, че Китай няма за цел да предизвика или замени която и да било държава, а се стреми да се развива устойчиво и да задълбочи реформите и отварянето си към света.
и какво научи от Велик Китай?! щото те там технологии и производства развиват в ползу родину! пък нашият миротварец само войни бомби самолетоносачи и мита може ?!!!
Нищо особено!
Най-взривоопасната тема Тайланд не е обсъждана.
Телевизия Евроком ✍️ Провал на Тръмп на срещата му със Си Дзинпин.Той директно си тръгна за Америка и не продължи участието си в мероприятия, които имаше в програмата си. Не се срещна с президента на Индия и Ким Чен Ун. Никаква сделка не сключи Тръмп с Китай и му се наложи да намали основният процент мита от 20 на 10. След Китай и Индия, Япония също отхвърли искането на Тръмп за забрана на вноса на руски енергоносители,по време на турнето му.
Вожде ,,сделка“?