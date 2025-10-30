Тръмп и Си с първи коментари след историческата среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнал споразумения с Китай след днешната си среща с китайския лидер Си Цзинпин – среща, която целеше да стабилизира отношенията между двете най-големи световни икономики след месеци на търговско напрежение, съобщи Асошиейтед прес.

Разговорите между двамата лидери продължиха час и 40 минути и обхванаха теми като митата, компютърните чипове, редките земни елементи и производството на фентанил.

„Очаквам да намаля митата, защото вярвам, че Китай ще ни помогне да се справим с проблема с фентанила. Отношенията с Китай са много добри,“ заяви Тръмп пред журналисти по време на полета си към Южна Корея.

Според Тръмп двете страни са постигнали значителен напредък – Китай ще отмени ограниченията върху износа на редки земни елементи и ще възобнови покупките на американска соя.

Американският президент каза, че ако трябва да оцени срещата по скала от 1 до 10, би ѝ поставил „12“, и добави, че ще посети Китай през април 2026 г., докато Си Цзинпин ще върне визитата в САЩ.

Френската агенция Франс прес уточни, че въпросът за Тайван не е бил обсъждан.

„Тайван изобщо не бе споменат. Тази тема не беше обсъждана,“ заяви Тръмп на борда на „Еър Форс 1“.

Двамата лидери се срещнаха в южнокорейския пристанищен град Пусан, където се проведе и срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС).

Китайският президент Си Цзинпин заяви, че Пекин и Вашингтон трябва да се съсредоточат върху дългосрочните ползи от сътрудничеството, вместо да попадат в „порочен кръг на ответни мерки“.

„Икономическите и търговските екипи на Китай и САЩ проведоха задълбочени разговори и постигнаха консенсус по решенията на проблемите,“ каза Си, цитиран от държавната агенция Синхуа.

Той подчерта, че Китай няма за цел да предизвика или замени която и да било държава, а се стреми да се развива устойчиво и да задълбочи реформите и отварянето си към света.