ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви на извънредна пресконференция в Народното събрание, че досегашният председател на парламента Наталия Киселова е укрила два официални сигнала, подадени до институциите и парламента, съдържащи данни за сериозни документни престъпления и злоупотреба с държавен ресурс.

„Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс," заяви Василев.

По негови думи, по случая са уведомени изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

Първи сигнал: Подправена декларация на депутат от „Величие“

Първият сигнал, подаден от Григор Здравков от организацията „Антимафия“, засяга фалшифицирана декларация на депутат от партия „Величие“ – Мария Илиева.

Според сигнала, Илиева не е попълнила собственоръчно задължителната декларация за регистрацията на партията в Пловдив и София, а вместо нея това е направено от друго лице – Стилияна Бобчева.

„Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е изпълнила пълния фактически състав, за да бъде народен представител,“ обясни Василев.

Партия МЕЧ е възложила експертиза на почерка и подписа, която показва, че те не принадлежат на Мария Илиева.

„Ако това се докаже, означава, че парламентарната група на „Величие“ има незаконно избран депутат и партията трябва да бъде разпусната. Това може да доведе до конституционна криза,“ предупреди Радостин Василев.

Според него, по закон Мария Илиева и Стилияна Бобчева могат да бъдат подведени под наказателна отговорност и осъдени на от 1 до 10 години лишаване от свобода, като трябва да им бъде свален депутатският имунитет.

Втори сигнал: Злоупотреби със субсидията на партия „Величие“

Вторият сигнал, също подаден от „Антимафия“, засяга незаконно разходване на партийната субсидия на „Величие“.

Според документа, в Сметната палата има данни, че част от средствата се насочват към фирми, свързани с Ивелин Михайлов, като се финансират дейности, които реално не са извършени.

„Ако „Величие“ източват държавата чрез субсидия и това остава незабелязано в Сметната палата, означава, че над партията има чадър, осигурен от председателя на палатата Димитър Главчев,“ заяви Василев.

В сигналите се споменава и за жертви на финансова измама, свързани с Албена Пекова, посочена като реалния председател на партията.

МЕЧ иска извънреден председателски съвет