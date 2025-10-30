ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви на извънредна пресконференция в Народното събрание, че досегашният председател на парламента Наталия Киселова е укрила два официални сигнала, подадени до институциите и парламента, съдържащи данни за сериозни документни престъпления и злоупотреба с държавен ресурс.
По негови думи, по случая са уведомени изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.
Първи сигнал: Подправена декларация на депутат от „Величие“
Първият сигнал, подаден от Григор Здравков от организацията „Антимафия“, засяга фалшифицирана декларация на депутат от партия „Величие“ – Мария Илиева.
Според сигнала, Илиева не е попълнила собственоръчно задължителната декларация за регистрацията на партията в Пловдив и София, а вместо нея това е направено от друго лице – Стилияна Бобчева.
Партия МЕЧ е възложила експертиза на почерка и подписа, която показва, че те не принадлежат на Мария Илиева.
Според него, по закон Мария Илиева и Стилияна Бобчева могат да бъдат подведени под наказателна отговорност и осъдени на от 1 до 10 години лишаване от свобода, като трябва да им бъде свален депутатският имунитет.
Втори сигнал: Злоупотреби със субсидията на партия „Величие“
Вторият сигнал, също подаден от „Антимафия“, засяга незаконно разходване на партийната субсидия на „Величие“.
Според документа, в Сметната палата има данни, че част от средствата се насочват към фирми, свързани с Ивелин Михайлов, като се финансират дейности, които реално не са извършени.
В сигналите се споменава и за жертви на финансова измама, свързани с Албена Пекова, посочена като реалния председател на партията.
