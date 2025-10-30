НА ЖИВО
          ТРУС В ПАРЛАМЕНТА! Радостин Василев: Има незаконно избран депутат и една от групите трябва да бъде разпусната

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев заяви на извънредна пресконференция в Народното събрание, че досегашният председател на парламента Наталия Киселова е укрила два официални сигнала, подадени до институциите и парламента, съдържащи данни за сериозни документни престъпления и злоупотреба с държавен ресурс.

          „Повече от десет дни досегашният председател на парламента Наталия Киселова укрива два сигнала до институциите и до Народното събрание с много сериозни документни престъпления с източване на държавен ресурс,“ заяви Василев.

          По негови думи, по случая са уведомени изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, президентът Румен Радев и всички парламентарни групи в 51-ото Народно събрание.

          Първи сигнал: Подправена декларация на депутат от „Величие“

          Първият сигнал, подаден от Григор Здравков от организацията „Антимафия“, засяга фалшифицирана декларация на депутат от партия „Величие“ – Мария Илиева.

          Според сигнала, Илиева не е попълнила собственоръчно задължителната декларация за регистрацията на партията в Пловдив и София, а вместо нея това е направено от друго лице – Стилияна Бобчева.

          „Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не е изпълнила пълния фактически състав, за да бъде народен представител,“ обясни Василев.

          Партия МЕЧ е възложила експертиза на почерка и подписа, която показва, че те не принадлежат на Мария Илиева.

          „Ако това се докаже, означава, че парламентарната група на „Величие“ има незаконно избран депутат и партията трябва да бъде разпусната. Това може да доведе до конституционна криза,“ предупреди Радостин Василев.

          Според него, по закон Мария Илиева и Стилияна Бобчева могат да бъдат подведени под наказателна отговорност и осъдени на от 1 до 10 години лишаване от свобода, като трябва да им бъде свален депутатският имунитет.

          Втори сигнал: Злоупотреби със субсидията на партия „Величие“

          Вторият сигнал, също подаден от „Антимафия“, засяга незаконно разходване на партийната субсидия на „Величие“.

          Според документа, в Сметната палата има данни, че част от средствата се насочват към фирми, свързани с Ивелин Михайлов, като се финансират дейности, които реално не са извършени.

          „Ако „Величие“ източват държавата чрез субсидия и това остава незабелязано в Сметната палата, означава, че над партията има чадър, осигурен от председателя на палатата Димитър Главчев,“ заяви Василев.

          В сигналите се споменава и за жертви на финансова измама, свързани с Албена Пекова, посочена като реалния председател на партията.

          МЕЧ иска извънреден председателски съвет

          „Това с Мария Илиева и Стилияна Бобчева може да доведе до блокаж на парламента. Ще настояваме за извънреден председателски съвет. Ако Мария Илиева не е попълнила декларацията си, тя не може да бъде повече в залата на Народното събрание,“ категорично заяви Радостин Василев.

          43 КОМЕНТАРА

          2. КАЗВАХ ЧЕ Е ИЗМАМНИК И ДНЕС ГО ПОТВЪРДИ С ЦИРКА КОЙТО НАПРАВИ….РУДИ ИЗМАМНИКА…ПЪЛЕН КАПУТ…

          4. Скоро всички,ЩЕ ВИДЯТ ИСТИНАТА !!!
            10 човека срещу всички..
            Който копае гроб другиму сам пада в него !

          5. Валентина Христова Лъжеш. Расташки започна с коментар, че вотът подготвен от Величие бил неструващ. Пълна лъжа.
            След него гЕЛА започна да говори за пирамиди, вълци и т.н.

            Едва тогава Ивелин отбеляза неговите емоционални амплитуди.

            Така че, недей манипулира

          9. То вашата група и тя с фалшификации е влязла не знам кой би подкрепял тези балони пълни с въздух и нищо друго

          14. Мошеника , чете Спусната опорка от Голямото Д , с цел дискредитиране на ПП Величие и изваждането й от парламента … ГРОЗНА и Подла постъпка от поредния пумияр на Делян и Бойко
            ПП Меч е проект на Пеевски, ПП Възраждане е проект на Бойко с цел отглеждане на собствена опозиция

          15. СРАМ И ПОЗОР!
            НА ДЪНОТО НА БЛАТОТО, А „ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ“ – ЖАЛКО ГУБИШ ИЗБЕРАТЕЛИ!!!
            И ИЗЛИШНО САМОЧУВСТВИЕ НЕ ОТРИЧАМ, ЧЕ Е БЕЗ ПОКРИТИЕ, НО ВРАЧКАТА ТЕ ЛЪЖИ!!!
            ОПОЗИЦИЯТА ОБЕДИНЕНА ПРАВИ СИЛАТА МОМЧЕ!!!

            • Наташа Камбурова не се хабете г-жо!Стана това,което трябваше да стане!Всички го величаехте и хукнахте сляпо да им вярвате на лъжите и манипулациите и готови да гласувате за тях!Във много мои коментари казвах,че ще ви сипе с големият черпак и този момент не закъсня.Меч са бита карта вече.Същите са Величие и Възраждане!България няма нужда от неуравновесени , не грамотни и компрометирани и безполезни партии!

          16. Всички срещу Величие! Сещате ли се защо ?Някой подписал друг с негово съгласие…и според Радостин трябва да лежи от 6 до 10 години в затвора..Да си скъса дипломата великия адвокат…Жалко, защото харесвам някои от депутатите на Меч. Много зле скалъпен цирк. МЕЧ ще замести ИТН…

          17. Georgi Andreev Проблем му е , понеже статистиката показва ,че при новите избори МЕЧ няма да влезе в парламента !

          18. Парламента ни е НЕлегитимен ! Идват избори и се търси под вола теле ! Величие набра много симпатизанти и страхът налази предателите ! Михайлов го каза** Предложели са му да замести като патерица ИТН и ако не го направи ще има измислени компромати и ще види той**-това става 2 дни преди маскарада на Руди ! Михайлов решава да не казва това публично , за да види КОЙ ще направи този **компромат** ,защото той категорично отказва предложението на Борисов и Шиши.

          19. Айде направете най-после разлика между МНЕНИЕ И ФАКТИ!!!✅ ТОЯ ГЕЛ никога не го видях на терен! Май си е предател!?

          28. И ти , Руди, се продаде за една шепа “ сребърници“😀
            А щеше да размазваш Боко и Шиши!
            Жалко!
            И когато провериш дали ВСИЧКИ депутати от това незаконно събрание на крадци и мошеници имат саморъчно подадени декларации, особено от тия от ново начало, дето дори не знаят български език, тогава ще имаш претенции!

