„Вечните песни на България“ чества Деня на народните будители – специален епизод по Евроком

По случай 1 ноември – Деня на народните будители, телевизионното предаване „Вечните песни на България“ посвещава специален епизод на най-важните съвременни будители – българските учители.

Водещият Владислав Славов ще посрещне в студиото трима вдъхновяващи гости – Калин Иванов, Тодор Беленски и Надежда Беленска. И тримата са учители, които с личен пример, всеотдайност и човечност вдъхновяват своите ученици и доказват, че учителската професия е не просто работа, а мисия и призвание.

В откровен разговор те ще споделят размисли за бъдещето на децата, за ценността на знанието, и за това какво означава да бъдеш будител в днешно време. Основен акцент в епизода е темата за агресията между децата – откъде идва, как се заражда и как можем заедно да я спрем. Гостите ще обсъдят причините за тази „течност“ в отношенията, липсата на устойчиви ценности и нуждата да се възпитава доброта, емпатия и уважение още от ранна възраст.

Предаването ще съчетае мъдрост, музика и послания, защото „Вечните песни на България“ не просто звучи – тя възпитава, обединява и напомня кои сме.

Гледайте празничното издание на „Вечните песни на България“ – на 1 ноември от 20:00 часа по телевизия Евроком.

Да празнуваме заедно силата на духа, знанието и човечността – защото всеки учител е будител, а всяко знание е светлина.