      петък, 31.10.25
          Великобритания се готви за допълнителна инвестиция от 5 млрд. долара в изкуствен интелект

          Снимка: conservativepost.co.uk
          Групата за цифрова инфраструктура Equinix обяви планове да инвестира 3,9 млрд. паунда (5,1 млрд. долара) в нови центрове за изкуствен интелект близо до Лондон, подкрепяйки амбицията на Великобритания да стане лидер в областта на изкуствения интелект.

          AI „кампус“ ще бъде построен в графство Хертфордшир, северно от столицата, и следва неотдавнашните обявления на американските технологични гиганти Microsoft и Google да инвестират милиарди долари в британския сектор за изкуствен интелект.

          Инвестицията на Equinix, регистрирана на Nasdaq, „е ясен знак за ангажимента към амбицията на Великобритания да бъде лидер в суверенния AI“, се казва в съвместно изявление с британското лейбъристко правителство, цитирано от АФП.

          „Тази инвестиция от 3,9 милиарда лири е огромна победа за Великобритания“, добави министърът на технологиите Лиз Кендъл.

          „Тя ще даде на бизнеса – от биологичните науки до големите банки – възможност да се свърже с хиляди други компании по целия свят за миг, подхранвайки амбициите ни в областта на изкуствения интелект, стимулирайки растежа и създавайки стотици добре платени работни места“, каза тя.

