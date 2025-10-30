Великобритания се готви за допълнителна инвестиция от 5 млрд. долара в изкуствен интелект

Групата за цифрова инфраструктура Equinix обяви планове да инвестира 3,9 млрд. паунда (5,1 млрд. долара) в нови центрове за изкуствен интелект близо до Лондон, подкрепяйки амбицията на Великобритания да стане лидер в областта на изкуствения интелект.

AI „кампус“ ще бъде построен в графство Хертфордшир, северно от столицата, и следва неотдавнашните обявления на американските технологични гиганти Microsoft и Google да инвестират милиарди долари в британския сектор за изкуствен интелект.

Инвестицията на Equinix, регистрирана на Nasdaq, „е ясен знак за ангажимента към амбицията на Великобритания да бъде лидер в суверенния AI“, се казва в съвместно изявление с британското лейбъристко правителство, цитирано от АФП.

„Тази инвестиция от 3,9 милиарда лири е огромна победа за Великобритания“, добави министърът на технологиите Лиз Кендъл.

„Тя ще даде на бизнеса – от биологичните науки до големите банки – възможност да се свърже с хиляди други компании по целия свят за миг, подхранвайки амбициите ни в областта на изкуствения интелект, стимулирайки растежа и създавайки стотици добре платени работни места“, каза тя.