Виктор Орбан ще се срещне с Тръмп във Вашингтон

Унгарският премиер Виктор Орбан ще посети текущия президент на Америка Доналд Тръмп на 7 ноември във Вашингтон, където двамата ще обсъдят възможността за организиране на нова среща между САЩ и Русия, както и възможно изключение на Унгария от американските санкции срещу руските енергийни източници, съобщи канцеларията на Орбан, цитирана от „Ройтерс“.

Според говорителя на канцеларията, Гергей Гуяш, разговорите между двамата лидери ще включват и подписване на споразумения за сътрудничество в сферите на енергетиката, отбранителната промишленост, икономиката и финансите.

„Някои от тези споразумения вече бяха договорени, докато обсъждането на други все още продължава“, уточни Гуяш.

Орбан неведнъж е подчертавал, че желае широкообхватно икономическо споразумение с Вашингтон, което да компенсира ефекта от американските мита, наложени върху Европейския съюз.

Гуяш потвърди още, че Орбан и Тръмп може да обсъдят план за организирането на руско-американска среща, насочена към постигане на мир в Украйна.

„Предстоящата среща предлага възможност на двамата държавни глави да очертаят пътна карта, която да доведе до руско-американска среща, а чрез нея и до руско-украинско мирно споразумение“, заяви той.

По информация на „Ройтерс“, Тръмп е планирал среща с Владимир Путин в Будапеща още този месец, но разговорите били отменени, след като Русия отказа да преустанови военните действия.

Орбан вече беше съобщил, че по време на визитата си във Вашингтон ще обсъди с Тръмп американските санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

Гуяш подчерта, че санкциите не засягат пряко вноса на нефт в Унгария, но Будапеща се стреми да предотврати подобен сценарий и да осигури изключение от санкционните мерки.

„Нашата цел е Унгария да получи изключение от американските санкции, за да може закупуването на руски природен газ и суров нефт да продължи по стабилен начин“, посочи той.

Планираната визита ще бъде първата среща между лидерите на САЩ и Унгария от началото на втория мандат на Тръмп, отбелязва „Ройтерс“.

След завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, Орбан прогнозира „златна ера“ в отношенията между Будапеща и Вашингтон.