      четвъртък, 30.10.25
          Зеленски подписа закон за продължаване на военното положение и общата мобилизация в Украйна до 3 февруари 2026г.

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Президентът Владимир Зеленски подписа два закона за продължаване на военното положение в Украйна и за продължаване на общата мобилизация.

          Съответният проект на закон „За утвърждаване на Указа на президента на Украйна за удължаване на срока на военното положение в Украйна“ 4643-IX е върнат в парламента с подписа на държавния глава, съобщи Укринформ.

          Освен това, на 30 октомври Зеленски подписа законопроекта „За утвърждаване на Указа на президента на Украйна за удължаване на срока на общата мобилизация“ 4644-IX.

          „Съответните решения са необходими за отблъскване на въоръжената агресия на Руската федерация срещу нашата държава“, подчерта пресслужбата на парламента в Telegram.

          На 21 октомври украинският парламент прие закони за удължаване на военното положение и общата мобилизация от 5 ноември с още три месеца.

          Съответно, срокът на действие на военното положение и общата мобилизация в Украйна е удължен до 3 февруари 2026 г.

